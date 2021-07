Brian ‘Head’ Welch de Korn discute du 25e anniversaire de ‘Life Is Peachy’

Dans une nouvelle interview avec le « Connais-tu Jacques ? » Podcast, CORN guitariste Brian “Head” Welch discuté du 25e anniversaire du deuxième album du groupe, “La vie est douce”. Lorsqu’on lui a demandé comment lui et ses camarades de groupe ont évité le redoutable sortilège de deuxième année tout en faisant le suivi du premier album éponyme double platine de 1994, Brian a dit : « C’était certainement une chose où [the record company and management] essayé de nous faire peur. Ils étaient, comme, ‘Sophomore jinx. Vous ne voulez pas ça. Alors vous devez aller travailler. Mais en même temps, nous avons besoin que vous ayez un album prêt dans six semaines.’ Et nous n’avons encore rien écrit. Le premier disque, nous avions toute notre vingtaine à écrire, et maintenant nous avions deux mois pour écrire et enregistrer un disque. Nous l’avons fait si vite. Et la direction était – ils ne faisaient pas pression sur nous, mais ils disaient : « Ce serait vraiment utile si vous pouviez simplement l’apporter. Nous avons dit au producteur et tout. Et Ross [Robinson, producer] à l’époque, il était jeune ; nous étions tous jeunes. Nous étions, comme, ‘Ouais. Allons le faire. Allons le déchirer. Et une fois que nous avons eu ‘ADIDAS’ et ‘Tourner’ et “Pas d’endroit où se cacher”, nous étions, comme, ‘D’accord.’ Parce qu’une fois [singer Jonathan Davis] a fait [the scat vocals on] ‘Tourner’, c’était du genre “Qu’est-ce que c’était que ça ?” Et nous nous sommes dit : ‘Ouvrons le disque avec ça. Et les gens diront : ‘Quoi ? Qu’est-ce que c’est?’ Personne n’a jamais fait ça… Nous avons regardé [Jonathan after he had recorded his vocals]. Nous étions, genre, ‘Qui es-tu ?’ Donc, nous étions juste, comme, ‘D’accord. Cela ne ressemble à personne d’autre. Et c’est une clé pour la musique. À l’époque, de toute façon, et même maintenant, je dirais que si vous avez quelque chose d’unique et que cela vous fait ressentir quelque chose, il se démarquera des autres. Mais plus que tout, nous l’avons ressenti. Nous étions, comme, ‘Oh mon Dieu. Nous avons hâte de jouer ça sur scène », peu importe s’il y avait deux cents personnes ou des milliers.”

Il a ajouté: “J’ai l’impression que ce n’est pas le meilleur disque en ce qui concerne le son et la production et tout. S’il n’y avait pas ces trois ou quatre chansons, nous serions en difficulté, je pense.”

Entre 1994 et 1998, CORN a sorti quatre albums studio – le susmentionné “Korn” et “La vie est douce”, plus “Suivez le guide” et “Questions” – qui ont tous été d’énormes succès critiques et commerciaux et ont ouvert la voie à d’innombrables autres groupes de nu metal.

CORN entreprendra une tournée nord-américaine avec TACHES en août et septembre 2021.

Le dernier LP studio du groupe, “Le néant”, est sorti en septembre 2019.

À la fin du mois dernier, CORN bassiste Reginald “Champ” Arvizu a annoncé qu’il prenait une pause du groupe pendant qu’il s’occupait de “problèmes personnels”. Le musicien de 51 ans a été membre de CORN depuis sa création en 1993.



