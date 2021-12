KORN guitariste Brian « Head » Welch a parlé au podcast « Talk Toomey » de ce que cela a été pour lui et ses compagnons de groupe de faire une tournée aux États-Unis l’été dernier alors que la pandémie battait encore son plein. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est fou, parce que c’est une chose sérieuse. Je connais des gens – des jeunes que je connais même – qui sont morts de COVID. C’est donc un problème sérieux. Mais tu dois vivre, mec. Nous devons avoir ce monde … Nous ne pouvons pas laisser notre pays s’effondrer. Alors nous sommes allés là-bas. Et nos fans avaient besoin de nous. Les gens ont besoin de musique live, ils ont besoin de cette inspiration. peu importe ce qui vient contre nous, nous continuerons. Et je me dis : « Ecoute, si ce n’est pas censé être, nous serons de retour à la maison. Si ce n’est pas censé être, alors ça ne fonctionnera pas. » Mais chaque fois que quelqu’un a contracté COVID, nous avons continué.

« Jonathan [Davis, KORN singer] était le mec le plus sûr de la tournée avec sa petite amie. Et ils étaient juste, comme, loin de tout le monde; Je l’ai à peine vu. Et c’était avec un masque et tout ça. Alors c’était fou [that he ended up testing positive for COVID-19].

« Nous étions dans cet hôtel en Floride et c’était une putain de convention de musculation. Et il y avait tous ces stéroïdes, survoltés… Il y avait des filles qui semblaient trois fois plus grosses que nos gardes de sécurité ; elles étaient juste empilées. Et donc quand nous J’ai traversé le hall, il n’y avait que des muscles partout. Et je pense que c’est là que ça a commencé.

« Alors nous nous sommes juste battus à travers ça, mec, » Gallois a continué. « Et je ne pouvais pas croire Munky [KORN guitarist James Shaffer] l’a eu après. Et chaque fois que le responsable de la tournée entrait et nous disait qui que ce soit, c’était comme… Il venait en blanc comme un fantôme avec ses yeux tout simplement énormes. Parce que notre équipage – nous aimons notre équipage ; ils sont comme une famille, et ils travaillent enfin après un an et demi. Et tout le monde dit : « Merde, on rentre à la maison ? » Et donc à chaque fois qu’il entrait, il avait les yeux écarquillés. Mais nous avions JR [Bareis] de AMOUR ET MORT envoler; Munky voulait qu’il le remplace. C’est juste un être humain très professionnel et gentil et il le tue – un grand guitariste. Et puis nous avons presque terminé la tournée, et puis Rayon [Luzier, KORN drummer] l’obtient. Et donc nous parlons d’avant en arrière sur le texte, et je suis, comme, ‘Pourquoi es-tu allé à ça PIERRES QUI ROULENT concert, idiot ? [Laughs] Et puis, la prochaine chose que vous savez, nous obtenons un remplaçant et il le fait. Rayon s’envole pour les spectacles du stade avec SYSTEM OF A DOWN, KORN et avec CASQUE. Et il y arrive, et il reçoit un texto, ‘Serj [Tankian] a COVID. SYSTEM OF A DOWN s’annule. KORN est en train d’annuler.’ Alors, à ce moment-là, je lève simplement les mains. Ma fille a pris l’avion pour le concert. Je lui envoie un texto pour lui dire SYSTEM OF A DOWNla setlist de , parce qu’elle aime SYSTÈME. Et pendant que je lui dis, je reçois un autre texto, et je lui réponds tout de suite. J’ai dit : ‘Peu importe. Ce spectacle est annulé. Allons à la plage.’ Nous sommes donc partis en vacances. Mais c’était tout. Nous nous sommes battus ; nous avons réussi.

« [I wanna give] un cri à tout le monde qui a juste poussé fort pour que la tournée se déroule, que tous les événements se produisent », Brian ajoutée. « C’était incroyable. La sécurité dans les coulisses et les promoteurs et tout le monde à chaque endroit étaient si reconnaissants; ils ont dit: » Merci beaucoup d’être venu et d’avoir fait ça. » Tout le monde voulait travailler et se sentir à nouveau normal. Et nous l’avons eu pour… Je pense que nous étions absents – avec les pauses et tout le reste – nous avons été absents pendant près de trois mois.

En conséquence de Davisl’infection en août, KORN a reporté six dates et annulé deux de sa récente tournée aux États-Unis. Un mois plus tard, Munky a également contracté COVID-19 et a été temporairement remplacé par Bareis. En octobre, Luzier est devenu le troisième membre du groupe à être infecté, le forçant à manquer trois spectacles sur KORNtournée aux États-Unis. Le remplacer était FIÈVRE 333‘s Aric Improta.

Davis, qui aurait été complètement vacciné, s’était assis sur un trône personnalisé près de l’élévateur de tambour à KORN‘s montre plus tard en raison des effets persistants de son combat avec COVID-19.

Dans des séquences vidéo de KORNConcert du 27 août à Tinley Park, Illinois — JonathanAprès avoir révélé son diagnostic positif, on pouvait le voir marcher lentement sur la scène, tousser et semblant prendre une minute pour reprendre son souffle. Selon TMZ, Davis a également reçu des coups occasionnels d’un réservoir d’oxygène installé près de ce trône.

KORNle nouvel album de, « Requiem », arrivera le 4 février 2022 via Enregistrements Loma Vista. Le clip officiel du premier single du disque, « Commencer la guérison », réalisé par Tim Saccenti (LOTUS VOLANT, COUREZ LES BIJOUX, MODE DEPECHE), a été rendu disponible la semaine dernière.

« Requiem » a été produit par Chris Collier et KORN.

Les fans attendaient de la nouvelle musique après KORN prévisualisé un extrait de « Commencer la guérison » dans un filtre de réalité augmentée et des panneaux d’affichage portant le logo emblématique du groupe ont commencé à apparaître dans le monde entier plus tôt dans le mois.

« Requiem » est disponible en pré-commande dans une gamme de formats à collectionner. Il s’agit notamment d’une variante exclusive en vinyle argenté strictement limitée à 1 000 exemplaires.