Brian ‘Head’ Welch de Korn dit que Fieldy ‘a besoin de temps libre pour réfléchir sur lui-même et sa famille’

CORN guitariste Brian “Head” Welch a parlé à Tommy Carroll de 97,9 GRD sur le statut actuel du bassiste du groupe, Reginald “Champ” Arvizu. champêtre a annoncé le mois dernier qu’il se retirerait CORNtournée en cours pour « guérir » après « s’être rabattu » sur certaines de ses « mauvaises habitudes ».

S’exprimant vendredi dernier (16 juillet) à la Bouleversement festival à Grand Rapids, Michigan, Gallois dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “champêtre c’est bon, mec. Il est à la maison et il est avec ses enfants. je veux dire ça champêtrec’est un bon papa. C’est un bon mec et sa vie est structurée. Les mauvaises habitudes dont il a parlé dans la presse – tout le monde a ses problèmes dans la vie. Mais ceux sur lesquels il travaillera à sa manière. Mais ce mec est – je le considère comme un père, en fait. Il a eu cinq enfants. Il dit toujours : ‘J’ai deux mille enfants’, parce que j’en ai l’impression certains jours. Mais c’est un bon père. Il a traversé beaucoup de choses, mec, personnellement, et il a juste besoin de temps libre pour réfléchir sur lui-même et sa famille. C’est ça.”

Gallois a poursuivi en disant que tout le monde dans le CORN camp est toujours en bons termes avec champêtre et ils attendent tous avec impatience son retour dans le groupe dans un avenir pas si lointain.

“Mec, aucun jugement du tout pour personne”, a-t-il dit. “J’étais le pire avec la dépendance. Donc, ce n’est rien de tel. Ce sont toutes de bonnes vibrations. Il n’y a pas de vibrations négatives dans la mesure où aucun ressentiment de part et d’autre. Donc tout va bien, mec.

“Je pense [Fieldy] et Jonathan [Davis, vocals] et Munky [James Shaffer, guitar] ont passé 26 ans avec pratiquement aucune pause, mec – avec un cycle de records et une tournée. J’ai huit ans de congé, donc je suis reposé. Et je reviens. j’espère que je regarde champêtre comme s’il allait juste faire une pause, mec, et se ressourcer. Alors on verra.”

Concernant comment CORN a fini par recruter Roberto “Ra” Diaz (TENDANCES SUICIDAIRES) à remplir pour champêtre, Gallois a déclaré: “Eh bien, il y a COVID et tout, alors quand nous avons commencé à en parler, c’était une chose pour laquelle nous voulions toujours faire attention et ainsi de suite. Parce que c’était un couple, il y a quelques mois ou autre. Alors nous venons de commencer remue-méninges et frapper des amis et ainsi de suite. Nous avons besoin de la gifle – nous avons besoin de la basse gifle, nous avons besoin du doigt qui joue, nous avons besoin de quelqu’un, champêtre est unique – très unique. Donc c’est juste arrivé comme ça, mec, où Ra, il était ouvert parce que SUICIDAIRE ne sort pas avant l’année prochaine. je pense Mike Muir a une opération du dos ou quelque chose comme ça cette année. Donc ça a juste marché, mec. Il est descendu, nous avons bloqué. C’est un gars vraiment humble, et juste très talentueux. Il peut jouer de n’importe quoi, du jazz au slap en passant par n’importe quoi. Il a joué toutes les chansons avec, genre, trois erreurs sur 10 chansons ou quelque chose comme ça – de petites erreurs. Je veux dire, même pas d’erreurs – c’était juste, comme, ‘Je pensais l’avoir entendu de cette façon.’ Ce n’étaient même pas des erreurs. Alors on s’est dit ‘D’accord. Vous l’avez compris.'”

Le 21 juin, champêtre a annoncé son absence du trek, écrivant dans une mise à jour sur les réseaux sociaux : « À tous CORN fans du monde entier. Au cours des 6 dernières années, j’ai été confronté à des problèmes personnels qui m’ont parfois amené à retomber sur certaines de mes mauvaises habitudes et à créer des tensions avec les gens autour de moi. On m’a suggéré de prendre un peu de temps pour guérir. Je vais respecter ce qu’on m’a demandé et prendre ce temps. Malheureusement vous ne me verrez pas sur scène avec mon groupe. Je vais travailler pour éliminer les mauvaises habitudes de mon système. En attendant, je resterai créatif pour garder mon esprit et mon âme au bon endroit.

“Je suis reconnaissant pour tout votre soutien, votre patience et votre compréhension, car nous avons tous quelque chose à régler.

“Jonathan, Munky, Rayon et Diriger, je t’aime et je ne veux apporter aucune tension ou mauvaise humeur au cercle.”

Peu de temps après, CORNles médias sociaux officiels de partagé champêtre, accompagnée du message suivant : « Nous aimons et soutenons notre frère, champêtre. La santé et la famille passent toujours en premier.”

En mai, CORN a annoncé une tournée d’été aux États-Unis avec des invités spéciaux TACHES à toutes les dates. Produit par Pays vivant, la sortie d’un océan à l’autre de 28 villes débutera le 5 août à West Palm Beach, en Floride et fera des arrêts à Long Island, Détroit, Irvine, Phoenix, Austin et plus encore, avant de se terminer par une performance au Dos Equis de Dallas. Pavilion le 21 septembre. De plus, les deux groupes se produiront à Louisville, Kentucky’s Plus fort que la vie fête le 23 septembre.

De retour en 2017, METALLIQUE bassiste Robert Trujillofils alors âgé de 12 ans Tye Trujillo rempli à la basse pour CORNtournée en Amérique du Sud après champêtre n’a pas pu faire les spectacles en raison de “circonstances imprévues”.

champêtreles mémoires de 2009, “J’ai la vie : mon parcours de toxicomanie, de foi, de récupération et de Korn”, a détaillé ses luttes contre la toxicomanie et l’alcoolisme pendant CORNses premières années et comment il est devenu un chrétien né de nouveau pour l’aider à reprendre sa vie en main et à devenir sobre.

champêtre‘s ENCORE BIEN side project sort son troisième album, “Miracle surnaturel”, Septembre dernier.

CORNle dernier LP de , “Le néant”, arrivé en septembre 2019 via Roadrunner/Elektra. La suite de 2016 “La sérénité de la souffrance” a de nouveau été produit par Nick Raskulinecz.