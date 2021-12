Brian ‘Head’ Welch de Korn s’associe à la nouvelle application Pyvott pour lutter contre la traite des êtres humains

Brian « Head » Welch (KORN, AIMER LA MORT) et Tommy vert (GÉANT DORMANT) se sont associés à une nouvelle application de médias sociaux éthiques Pyvott collecter des fonds pour l’association Courir contre le trafic, qui soutient les initiatives de suivi des survivants de la traite des êtres humains.

Le partenariat se présente sous la forme d’un modèle unique de dollar par téléchargement. La startup des réseaux sociaux Pyvott fera un don d’un dollar à Courir contre le trafic pour chaque téléchargement d’application d’ici le 11 janvier, jusqu’à 100 000 téléchargements. C’est une méthode qui ouvre la porte à de nouvelles façons de faire à la fois des médias sociaux et de l’activisme contre la traite.

Vert, anciennement du groupe metalcore GÉANT DORMANT, est le fondateur de Courir contre le trafic. « Notre vision à long terme était de créer une fondation pour soutenir les survivants de la traite des êtres humains, en utilisant les outils de la course et de la participation communautaire – similaire à ce que Lance Armstrong‘s Vivez fort fondation créée pour la recherche sur le cancer », explique-t-il. « Nous imaginons des personnes habilitées à travailler ensemble pour mettre le crime de la traite des êtres humains dans un musée. »

Cette approche communautaire et collaborative a été propulsée de manière unique par Pyvott. Tommy déclare : « Le problème de la traite des êtres humains est si vaste et si coûteux qu’il nous faudra tous travailler ensemble pour résoudre ce problème. Lorsqu’une entreprise choisit de faire partie de la solution, cela rend cela plus possible. Nous sommes particulièrement ravis d’être faire ça avec Pyvott, alors qu’historiquement, les plateformes de médias sociaux alimentent le problème plutôt que de s’engager à l’empêcher. »

Cette vision fait partie de ce qui a amené Welch à bord en tant qu’ambassadeur de l’initiative. « Les grandes plateformes de médias sociaux ont prouvé à maintes reprises qu’elles ne sont pas dignes de confiance, et Pyvott laisser leurs utilisateurs contrôler l’algorithme change la donne », le KORN dit le guitariste. « La traite des êtres humains est sans doute le pire crime contre l’humanité, et je suis toujours prêt à faire ma part pour aider à faire une différence. Quand j’ai entendu mon pote Tommy a débuté Courir contre le trafic, j’étais à fond. »

En fin de compte, de la même manière que Pyvott vise à remettre le pouvoir des médias sociaux entre les mains des individus ordinaires, la campagne Dollar Per Download permet aux gens ordinaires de lutter contre le trafic. « Peu importe qui vous êtes, où vous habitez ou ce que vous avez vécu, chacun de nous peut télécharger une application. » Tommy dit. « Nous sommes un mouvement pour les gens ordinaires. »

Vous pouvez télécharger l’application maintenant via Pomme et jeu de Google. Apprenez-en plus sur le partenariat et sur ce que votre téléchargement prendra en charge sur pyvott.com.

