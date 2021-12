KORN guitariste Brian « Head » Welch a une fois de plus clarifié ses récents commentaires sur le christianisme, insistant sur le fait qu’il ne faisait référence qu’au fait qu’il était » trop zélé » et » odieux » avec sa foi lorsqu’il est devenu chrétien pour la première fois.

Lors d’une apparition en mars 2021 sur TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn‘s « Pas de putain de regrets avec Robb Flynn » Podcast, Gallois – qui est parti KORN au début de 2005, en annonçant en même temps qu’il avait mis un terme à ses dépendances à la drogue et à l’alcool en devenant un chrétien né de nouveau, il a parlé de l’impact que sa nouvelle prise de conscience a eu sur sa vie, sa famille et le groupe rock influent qu’il a co- fondée il y a près de 30 ans. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la religion était devenue sa « nouvelle dépendance » après sa sortie de KORN, Gallois a déclaré: « Ce qui est fou, c’est que j’ai eu une expérience avec quelque chose d’une autre dimension. Et ce n’était pas la religion – aller à l’église et être un bon garçon – c’était, comme, j’ai senti quelque chose entrer dans ma maison, et je peux pas l’expliquer à ce jour. Mais je crois que c’était Christ faisant quelque chose en moi. Donc c’était réel – c’était très réel. Mais oui, je pense que je suis allé trop loin avec ça. Et j’étais obsédé par ça, juste comme si j’étais obsédé par la drogue. Je crois que oui, c’est sûr. Et je devais m’en sortir et trouver la normalité, parce qu’il n’y a rien de pire qu’une personne religieuse affreuse et irritante qui vient de te l’enfoncer dans la gorge – il n’y a rien de pire que Et vous l’avez vu dans le documentaire [‘Loud Krazy Love’, which documents Brian‘s journey towards sobriety], Jonathan‘s [Davis, KORN singer], comme, ‘Je déteste ces enculés.’ Les gens ne les supportent pas. Et pendant des années, nous avons eu ces chrétiens en dehors de KORN concerts, en disant KORNc’est du diable, et tout ça. C’est fou – c’est une chose folle. Mais je suis juste content de m’en être sorti. Et je suis heureux d’être ce que je suis maintenant, et j’ai beaucoup de paix et de repos pour mon âme. Je me sens très nivelé et en paix avec moi-même. »

Gallois a répondu aux commentaires négatifs qu’il a reçus pour son « Pas de putain de regrets » commentaires dans une nouvelle vidéo téléchargée sur son Youtube canaliser. Dans le clip de trois minutes intitulé « Suis-je toujours un chrétien ? », Gallois dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Les médias d’information chrétiens et d’autres sites Web et autres, en particulier du côté chrétien, il y a eu beaucoup d’histoires de musiciens chrétiens renonçant à leur foi. C’est donc vraiment bon pour les pièges à clics. Beaucoup de ces médias l’ont pris et ont écouté et j’ai pensé que j’y renonçais, donc c’était définitivement sorti de son contexte.

« Quand je suis devenu chrétien pour la première fois, je sortais d’abord de la méthamphétamine, et j’ai eu une rencontre extrêmement puissante où Dieu se révélait à moi. rencontre – je ne savais pas comment réagir et je suis juste sorti et j’étais trop zélé, j’étais odieux avec ma foi, et il m’a fallu un certain temps pour la faire tomber. C’est tout ce que j’essayais de dire dans cette vidéo, dans ce podcast avec Robb Flynn.

« Je partage toujours ma foi, mes histoires personnelles de choses que je traverse de manière non religieuse, j’ai l’impression », a-t-il poursuivi. « J’essaie d’être très spirituel, mais non… Genre, ‘C’est ça, c’est comme ça que ça m’a aidé, da da da.’

« Mon manager m’a contacté et il m’a dit: » Hé, je pense que vous devriez régler ce problème parce que je pense que les gens commencent vraiment à croire que vous y avez renoncé. » Et je me suis dit : « Très bien. Très bien. Je posterai à ce sujet. »

« Mais ce genre de choses ne me touche plus du tout », a expliqué Welch. « C’est juste, comme, peu importe. Les gens peuvent déformer vos mots comme ils le souhaitent. J’ai une relation incroyable avec Dieu et je sais où cela en est. Je suis donc très confiant, donc je ne dois pas vraiment m’en inquiéter pour une controverse temporaire. »

Moins d’un mois après le départ KORN, Gallois – vêtu d’une robe blanche et arborant une longue barbe – a été baptisé dans le Jourdain en Israël, avec environ 20 autres membres de la Valley Bible Fellowship, l’église de Bakersfield, en Californie, dans laquelle il a parlé deux week-ends plus tôt. À l’époque, Brian Raconté Actualités MTV qu’il a décidé de se faire baptiser dans le Jourdain après avoir reçu un message divin.

« Dieu m’a dit… il n’a pas dit ‘Hé Brian!,’ J’ai juste eu le sentiment dans mon cœur qu’il allait me faire savoir quelque chose, qu’on allait me dire quelque chose [in Israel], » Gallois mentionné. « Parce que le pasteur va me plonger dans le Jourdain, et quand je reviendrai ici, je serai une personne différente. »

Gallois officiellement retourné à KORN en 2013, un an après avoir rejoint le groupe sur scène au Rébellion de Caroline festival à Rockingham, en Caroline du Nord, pour se produire « Aveugle ».

Depuis sa conversion au Christ il y a plus de 16 ans, Gallois a été très ouvert sur la façon dont Dieu a changé son mode de vie et a restauré sa relation avec sa fille.

Au cours des dernières années, Brian a prêché que les gens n’ont pas à attendre de mourir pour voir si une rencontre avec la présence de Dieu est réelle.

Les deux Gallois et KORN bassiste Reginald « Champ » Arvizu ont eu des expériences de conversion très publiques, bien que séparées, qui ont été accueillies avec un certain scepticisme.

Plus tôt cette année, Gallois a parlé au « Recherche de la vérité » podcast sur le contrecoup qu’il a reçu des chrétiens qui ont critiqué le guitariste pour s’être prétendument éloigné de sa foi. « Ce type a dit… j’en ai vu un clip qu’un ami m’a envoyé », Gallois rappelé. « Et il dit, ‘Reçoit beaucoup de messages à ce sujet.’ Et [the video] a été [dubbed], ‘Brian Welch quitte le christianisme », ou quelque chose comme ça. Il a obtenu des milliers de vues. Le clip que j’ai vu, le gars dit, ‘Je serai assez audacieux pour dire Brian Welch n’a jamais été chrétien. Je suis juste, genre ‘Mec.’ … Je pense à ce gars, et je me dis : ‘Tu as vraiment les cojones pour dire ça ? C’est vous mettre au niveau de Dieu. Et donc j’ai un peu peur pour ce type. Il est juste comme si loin. Mec… C’est jouer avec des choses, mec, avec lesquelles tu ne devrais pas jouer. C’est la première chose que Jésus a poursuivie avec les pharisiens dans les évangiles. Il était tellement en colère et tellement contre cet esprit – l’esprit de jugement – ​​et ceci et cela, et Jésus est avec les prostituées, disant « Venez à tous ceux qui sont brisés ». Et ce type dit ça ? Wow. Ça va être une conversation intéressante. Honnêtement, j’ai vu ça, et j’ai juste dit : ‘Seigneur, aie pitié de ce type. Il ne sait pas ce qu’il fait. Ayez pitié de lui. Et là où j’ai tort, répare-moi aussi. J’essaie juste d’adopter une approche humble. Mais c’est ce que je ressens. Et c’était un peu triste, mais ce n’était pas grave. »

KORN entreprendra une tournée en tête d’affiche en mars avec le soutien de CHEVELLE et CODE ORANGE. Produit par Pays vivant, le trek de 19 dates dans l’arène commencera le 4 mars à Springfield, Missouri et s’arrêtera à Greensboro, Providence et Albany, entre autres villes, avant de se terminer à Wichita, Kansas, le 1er avril.

KORNle nouvel album de, « Requiem », arrivera le 4 février 2022 via Enregistrements Loma Vista. Le clip officiel du premier single du disque, « Commencer la guérison », dirigé par Tim Saccenti (LOTUS VOLANT, COUREZ LES BIJOUX, MODE DEPECHE), a été rendu disponible le mois dernier.