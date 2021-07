Brian ‘Head’ Welch Pens de Korn préface du livre ‘Rock To Recovery’

Musicien Wes Geer et chercheur en santé mentale Constance Scharff, PhD connaître le pouvoir de guérison de la musique ; la musique leur a sauvé la vie. Après neuf ans à regarder plus de cent mille non-musiciens utiliser la musique pour guérir, ils se sont associés pour écrire “Rock To Recovery : La musique comme catalyseur de la transformation humaine”.

Geer a été choisi comme guitariste de tournée avec CORN, en partie parce qu’il était sobre. À la fin de son temps avec le groupe, il a demandé à l’Univers : « Que peut faire un musicien sobre pour faire une différence dans le monde ? L’idée de Rock à la récupération est né. Se souvenir de son temps en cure de désintoxication, Geer avait vu comment la musique rassemblait les gens. Il a commencé à fréquenter des centres de désintoxication et des établissements de santé mentale pour former des groupes avec des non-musiciens. Les transformations étaient miraculeuses. Les gens qui ont commencé la séance drogués ou voulant mourir sont littéralement partis en riant et en chantant. L’organisation a grandi pour servir plus de 100 installations dans quatre États.

Geer voulait partager le Rock à la récupération histoire avec un public plus large, alors il s’est associé à Scharff, qui se spécialise dans les thérapies complémentaires qui améliorent les résultats des traitements de la toxicomanie et de la santé mentale. Lorsqu’elle a vu un groupe de patients dans un programme de désintoxication de la toxicomanie s’illuminer après une Rock à la récupération session, elle a sauté sur l’occasion pour écrire le livre avec Geer.

Ensemble, les auteurs relatent les histoires de dix-huit Rock à la récupération participantes. Les histoires couvrent un large éventail de données démographiques. Tirées d’entretiens menés entre 2018 et 2020, chacune des personnes partage avec ses propres mots comment l’écriture de musique et le chant les ont aidés à guérir. Les histoires sont poignantes. Ils couvrent des sujets allant des agressions sexuelles militaires au trafic sexuel en passant par les traumatismes liés au combat, la violence domestique et la maltraitance des enfants.

Tout le monde n’y parvient pas. La musique est un outil de guérison, mais elle ne guérit pas toute seule. Pourtant, le livre dans son ensemble est inspirant. Les gens peuvent surmonter n’importe quoi. La musique leur rend leur chanson.

Soutien “Rock To Recovery : La musique comme catalyseur de la transformation humaine” a été forte. Brian “Head” Welch de CORN écrit dans l’avant-propos : “Rock à la récupération apporte l’expérience de jouer dans un groupe à des personnes qui ne sont pas musiciens… Les gens de tous les jours ont l’expérience d’écrire et d’enregistrer une chanson, de faire partie d’un groupe, d’entendre leur chanson jouer sur Internet après Rock à la récupération séances. C’est une activité puissante pour ceux qui ont l’opportunité de participer.”

En plus des histoires, les sections scientifiques partagent avec le lecteur les façons dont Rock à la récupérationLa programmation musicale de améliore les résultats du traitement. Cela comprend des mesures du bien-être, la volonté de s’engager dans un traitement plus longtemps et l’amélioration neurologique.

“Je me souviens comment c’était quand j’étais en cure de désintoxication”, dit Geer. “Nous avions de l’art et du yoga, mais il n’y avait pas de musique. Je jouais de ma guitare et cela a vraiment rapproché les gars. Nous utilisons cette prémisse dans Rock à la récupération. Nous faisons maintenant plus de 500 sessions chaque mois, aidant plus de 30 000 personnes chaque année, en jouant de la musique et en chantant en groupe. Les gens entrent dans la séance littéralement suicidaires ou drogués, et repartent en chantant et en riant. Il n’y a pas de plus grande expérience transformatrice. J’ai la chair de poule en sachant qu’il existe désormais un livre sur notre programme, pour aider les autres à apprendre à utiliser la musique pour améliorer leur vie.”

“Rock To Recovery : La musique comme catalyseur de la transformation humaine” a été rendu disponible le 15 juillet sur Amazon.

Une tournée de dédicaces est prévue pour les dates de la côte ouest en juillet et août.

Une partie du produit du livre finance le Rock à la récupération à but non lucratif, qui propose des programmes de musique thérapeutique dans des centres de traitement incapables de payer le coût des services.

Dates de signature :

* Dimanche 25 juillet : Santa Monica, CA – 17h au Metropolis



* Mardi 27 juillet : Costa Mesa, CA – 18h au MoonGoat Coffee



* Mercredi 28 juillet : San Diego, Californie – 18 h, lieu à déterminer (North County San Diego)



* Dimanche 1er août : Bellingham, WA – 17 h au Black Drop Coffee



* Dimanche 15 août : San Francisco, CA – 17h au Caffé Trieste

