Brian Hoyer des Patriots révèle des conseils simples pour la recrue Mac Jones

Brian Hoyer a passé 13 saisons en tant que quart-arrière remplaçant dans la NFL, dont sept en Nouvelle-Angleterre, mais cette année, le vétéran a apparemment assumé le rôle de mentor pour la recrue des Patriots Mac Jones.

Hoyer a parlé de sa relation avec Jones lors d’une apparition à la radio WEEI jeudi et du petit conseil qu’il lui a offert après que les Patriots ont mis en déroute les Jets de New York 54-13.

« Je lui dis : ‘Mec, tu dois sourire parfois. C’est censé être amusant' », a déclaré Hoyer. « Pour le voir sortir, voir un peu d’émotion et d’énergie la semaine dernière, nous devons juste continuer à nous améliorer et à continuer. »

Le quart-arrière des New England Patriots Mac Jones cherche à lancer pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Jets de New York, le dimanche 19 septembre 2021, à East Rutherford, New Jersey. (Photo AP/Frank Franklin II)

« Pour moi, c’est avant tout un plaisir de faire partie de cette équipe et de cette organisation. J’aime les gars dans ce vestiaire, mais assumer ce rôle à ma 13e année avec les connaissances que j’ai accumulées au fil des ans dans cette infraction , j’essaie toujours de souligner quelque chose, ou il a une question, cela fait partie de mon travail. Donc, c’est toujours génial de le voir continuer à progresser et à s’améliorer. «

L’entraîneur-chef Bill Belichick a embrassé le rôle de mentor de Hoyer, déclarant aux journalistes plus tôt cette semaine que le temps passé par Hoyer avec les Patriots le rend extrêmement utile pour aider Jones à s’acclimater au système de la Nouvelle-Angleterre.

Brian Hoyer des New England Patriots s’échauffe lors du match contre les Jets de New York au Gillette Stadium le 24 octobre 2021 à Foxborough, Massachusetts. (Maddie Meyer/.)

« Brian est dans le système depuis plus longtemps que quiconque en tant que joueur et connaît extrêmement bien l’offensive », a-t-il déclaré. « C’est une chose, en tant qu’entraîneur, d’entraîner les joueurs et tout ça, mais au final, c’est toujours utile d’avoir quelqu’un qui l’a réellement joué puisse aussi en parler parce qu’en tant que joueur, on vous dit un beaucoup de choses, et en tant que joueur expérimenté, vous pouvez parfois aider les jeunes joueurs à comprendre ce qui est vraiment important et ce qu’il faut mettre en tête de liste. »

Hoyer a ajouté qu’il a été impressionné par la maturité et la volonté d’apprendre de Jones.

Brian Hoyer des New England Patriots s’aligne derrière David Andrews contre les Jets de New York au Gillette Stadium le 24 octobre 2021, à Foxborough, Massachusetts. (Maddie Meyer/.)

« Ce qui m’a tellement impressionné avec lui, c’est qu’il essaie constamment d’apprendre, essaie constamment de s’améliorer, quelle que soit la situation. Que ce soit après un match, lors d’un entraînement et vous pouvez voir que les roues tournent toujours. Il est toujours penser à ce qu’il peut faire mieux, comment peut-il le faire mieux. Je pense qu’il est aussi mature que lui, il l’a fait assez rapidement. C’est ma 13e année, il y a toujours de la place pour s’améliorer, donc pour lui, il cherche toujours où il peut s’améliorer, pose de bonnes questions, prend beaucoup de bonnes notes. Il a fait un excellent travail. »