Brian Hsu accusé d’avoir agressé un agent de bord

Un Californien a été arrêté lundi après que les autorités fédérales ont déclaré qu’il avait agressé physiquement un agent de bord à mi-chemin d’un voyage de New York à Santa Ana, provoquant un atterrissage d’urgence à Denver.

Brian Hsu, d’Irving, a été inculpé d’un chef d’accusation d’ingérence dans un équipage de conduite et d’agression au sein de la juridiction des aéronefs spéciaux des États-Unis, selon des documents judiciaires.

Selon une plainte pénale déposée auprès du tribunal de district américain du district du Colorado, le vol 976 d’American Airlines a décollé de l’aéroport international JFK et se dirigeait vers l’aéroport John Wayne lorsque, environ à mi-chemin du voyage, Hsu aurait agressé une hôtesse de l’air. Dans un rapport déposé par le service de police de Denver, des agents appelés sur les lieux ont déclaré avoir vu l’hôtesse de l’air blessée, appelée dans la plainte « la victime », après l’atterrissage de l’avion et ont observé qu’elle « saignait du nez ou autour de son nez. . «

Un agent du FBI de la Joint Terrorism Task Force à Denver est également intervenu sur les lieux et a mené des entretiens avec quatre des passagers qui étaient assis à proximité immédiate de l’agression, qui s’est produite juste à l’extérieur des toilettes.

« Un témoin (témoin-1) a déclaré que la victime avait demandé à Hsu de rester à l’écart des toilettes, après quoi Hsu l’a frappée au visage avec suffisamment de force pour l’amener à frapper la porte des toilettes », indique la plainte. « Un autre témoin (témoin 2) s’est souvenu que la victime avait sauté devant la porte des toilettes et que Hsu l’avait frappée avec son poing d’une manière qui semblait pratiquée ou entraînée. Le troisième témoin (témoin 3) a rappelé que la victime avait déclaré « j’ai le nez fracturé » après la frappe. Le quatrième témoin (témoin-4) a décrit une ‘mêlée’ entre la victime et HSU et HSU frappant la victime d’un ‘battement complet’.

Les témoins auraient déclaré qu’après l’agression, Hsu avait été invité à s’asseoir par un autre agent de bord et « ne s’était pas immédiatement conformé ». D’autres passagers du vol ont initialement « retenu Hsu avec du ruban adhésif et plus tard des liens en plastique », a déclaré un témoin au FBI.

Plusieurs des témoins auraient fait des commentaires sur le « comportement étrange » de Hsu avant et après l’incident. Un témoin a déclaré que tout au long du vol, il s’était levé et « s’était étiré d’une manière inhabituelle ». D’autres ont dit qu’il « se tortillait » les mains et l’ont qualifié de « inhabituellement calme ».

Lors d’un entretien avec le FBI, Hsu a déclaré qu’il rentrait chez lui en Californie après avoir subi une opération au cerveau à Rhode Island pour reconstruire des parties de son crâne après avoir été agressé à l’automne 2020.

« HSU a signalé des dommages psychologiques causés par la blessure, notamment des bourdonnements dans les oreilles, des nausées, des vertiges et une perte d’équilibre », indique la plainte. « Il a également déclaré qu’il est désormais sensible au son et qu’il éprouve parfois un ‘brouillard’ mental, au cours duquel la réflexion est difficile. HSU a déclaré que ses parents pensaient qu’il agissait différemment de ce qu’il avait l’habitude de faire.

Hsu aurait déclaré au FBI qu’il s’était levé pour utiliser les toilettes et qu’il s’étirait dans l’allée de l’avion lorsqu’il a accidentellement heurté l’agent de bord avec sa main. Il a affirmé qu’elle « est devenue agitée et a commencé à se balancer sur la tête de Hsu avec ses mains », ce qui l’a effrayé car un impact sur sa tête pouvait être mortel.

« Pour empêcher la victime de se frapper la tête, Hsu a affirmé qu’il avait reculé vers son siège et avait levé les mains de manière défensive, les paumes tournées vers l’extérieur », indique la plainte. « Hsu a ensuite déclaré que la victime l’avait chargé et lui a frappé le nez contre la paume de sa main droite. »

Hsu voyageait avec sa mère, qui a réitéré au FBI que son fils venait de subir une opération au cerveau et qu’il ne pouvait pas rester immobile et qu’il agissait souvent depuis son agression.

L’hôtesse de l’air a déclaré qu’après que Hsu l’ait accidentellement frappée en s’étirant, il a dit qu’il avait besoin d’aller aux toilettes. Elle lui aurait dit qu’il était occupé et qu’il a dû attendre dans son siège parce que le pilote avait allumé le panneau « attachez votre ceinture de sécurité ».

« La victime a indiqué que le passager avait levé les bras comme s’il allait s’étirer, mais a ensuite abaissé son coude et a frappé la victime à la tête. La Victime a alors pris une posture défensive, les bras tendus devant elle et les mains levées. À ce moment-là, le passager masculin a d’abord reculé mais a ensuite chargé sur elle, agitant les bras », indique la plainte. «Cela a attiré l’attention d’une autre hôtesse de l’air, qui est venue l’aider. Le passager a reculé à nouveau, mais lorsqu’il a chargé la victime cette fois, il l’a frappée au visage avec le poing fermé de sa main droite.

Elle a été transportée à l’hôpital et diagnostiquée avec une commotion cérébrale. Les médecins ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas déterminer si son nez était cassé en raison de l’enflure.

« Les actes de violence contre les membres de notre équipe ne seront pas tolérés par American Airlines », a déclaré American Airlines dans un communiqué écrit. « La personne impliquée dans cet incident ne sera jamais autorisée à voyager avec American Airlines à l’avenir, mais nous ne serons pas satisfaits tant qu’il n’aura pas été poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Ce comportement doit cesser, et une application et des poursuites agressives de la loi sont le meilleur moyen de dissuasion. »

