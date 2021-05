Brian Johnson d’Ac / Dc rejoint Foo Fighters pour la performance de “ Back In Black ” au concert “ Vax Live ” (vidéo)

AC DC chanteur Brian Johnson rejoint FOO FIGHTERS sur scène lors du tournage dimanche soir (2 mai) de Citoyen globalde “Vax Live: le concert pour réunir le monde” au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, pour effectuer le AC DC classique “De retour en noir”. Des images vidéo filmées par un fan de son apparition peuvent être vues ci-dessous.

“Vax Live: le concert pour réunir le monde” sera diffusé le samedi 8 mai 2021 le abc, ABC News en direct, CBS, Youtube, iHeartMedia diffuser des stations de radio et le iHeartRadio application, “Vax Live” débutera à 20 h HE / 19 h 00 CT. Le concert sera également diffusé sur Renard à 23 h 00 HE / PT. Avec le soutien du Organisation mondiale de la santé (QUI), Président de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen, premier ministre d’Italie et G20 chaise Mario Draghiet président Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud, Premier ministre de Norvège Erna Solberg, premier ministre d’Espagne Pedro Sanchez, et l’État de Californie, le spécial, organisé par l’artiste, actrice et productrice multi-platine Selena Gomez, comprendra une soirée de spectacles musicaux de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, FOO FIGHTERS, J. Balvin et SA

Il y a deux mois, FOO FIGHTERS chanteur Dave Grohl Raconté «Anders Bøtters Tiny TV» à propos de la première fois qu’il s’est rencontré AC DC. Il a dit: “Je ne jouais pas au Grammys; Je présentais un prix ou quelque chose comme ça. J’ai de la chance de dire ça Paul Mccartney est un ami et je l’aime beaucoup. Autant qu’il est un de mes héros, c’est aussi un homme très gentil et un ami. Et donc il était aussi en ville. Et il a appelé et a dit: ‘Que faites-vous après le Grammys? ‘ J’ai dit: ‘Je pense que peut-être moi et [FOO FIGHTERS bandmates] Tapoter et Taylor vont juste dîner. Et il a dit: ‘Ça vous dérange si moi et Nancy [Paul‘s wife] venir?’ Je suis genre ‘Non. Ce serait génial.’ Alors il se heurte AC DC dans un hôtel ou quelque chose comme ça. Et puis ils disent: “ Que fais-tu après le spectacle? ” Et il dit: ‘Je vais aller dîner avec le FOO FIGHTERS». Et Paul a dit: ‘Veux-tu venir?’ Donc Paulla femme appelle ma femme, puis ma femme dit: “ Hé, ça te dérange si AC DC vient dîner? Et je n’avais jamais rencontré AC DC.

“Quand j’avais peut-être – je ne sais pas – 10 ans, je suis allé voir ce film ‘Que le rock soit’, les [AC/DC] film de concert en direct, dans une salle de cinéma, ” Dave a continué. «C’est avant que je ne sois punk rock. C’était la première fois que je voyais une performance et entendais de la musique qui me donnait envie de casser quelque chose. Et encore à ce jour, je l’utilise comme référence pour savoir comment j’aime jouer un spectacle. Je veux être comme AC / DC “ Que le rock soit ”. C’est un groupe live. “

Revenant à la première fois qu’il s’est rencontré AC DC, Dave a conclu: “Alors nous avons eu cette belle soirée. Et il y avait ce groupe de jazz. Et ce fut l’une des plus belles nuits de toute ma vie.”

Après Malcolm Young décédé en novembre 2017, Grohl a publié un hommage touchant à AC DCguitariste rythmique fondateur sur les réseaux sociaux. Il a écrit: “Il y a 37 ans, mon ami Larry Hinkle et je suis allé voir un film de minuit un vendredi soir au Uptown Theatre de Washington DC. C’était en 1980. Nous avions 11 ans. Le film était ‘Que le rock soit’. Et ça a changé ma vie.

“Ce film, un live AC DC performance de Paris [in] 1979, c’est tout ce qui vit [rock] et le rouleau devrait être. En sueur. Ample. Fort. Une performance implacable du groupe parfait. C’était la première fois que je perdais le contrôle de la musique. La première fois que j’ai voulu faire partie d’un groupe. Je ne voulais plus jouer de ma guitare, je voulais la casser.

“Merci, Malcolm, pour les chansons, et la sensation, et le cool, et les années de perdre le contrôle de votre rock and roll. “

FOO FIGHTERS continuent de promouvoir leur dernier album, “Médecine à minuit”, qui a récemment atteint la première place du palmarès des meilleures ventes d’albums de Billboard avec des ventes de la première semaine de 64 000 exemplaires aux États-Unis

FOO FIGHTERS précédemment en tête du classement avec 2017 “Béton Et Or” et 2011 «Lumière gaspillée».

23 000 sur “Médecine à minuit”Les ventes de la première semaine provenaient des ventes de disques vinyles, avec des CD et des albums numériques enregistrant 20 000 chacun.

“Médecine à minuit” est sorti en février via Registres Roswell/Dossiers RCA. Le LP est un effort de neuf chansons de 37 minutes qui a été produit par le FOO FIGHTERS et Greg Kurstin.



Foo Fighters trouxe de surpresa Brian Johnson d’AC / DC! #vaxlive pic.twitter.com/iFamqC1Wb2 – Cleide Klock (@CleKlock) 3 mai 2021

Au tournage du stade “ Vax Live ”, Foo Fighters et Brian Johnson sont “ de retour en noir ” et J.Lo est de retour avec maman https://t.co/2awT100CCP pic.twitter.com/WaG6vthrR4 – Variety_TV (@Variety_TV) 3 mai 2021

Mots clés:

AC DC

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).