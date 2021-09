Brian Kelly a expliqué la blague d’exécution

Notre Dame s’est échappée dimanche soir avec une victoire de 41-38 sur Florida State, un match qui a mis en vedette l’incroyable retour de McKenzie Milton de la FSU.

Mais c’est ce que Brian Kelly des Fighting Irish a dit après le concours qui a fait vibrer tout le monde.

En s’adressant à Katie George d’ABC, qui a posé des questions sur la “capacité de Notre Dame à résister au retour impressionnant de l’État de Floride”, il a déclaré: “Je suis en faveur de l’exécution, peut-être que toute notre équipe doit être exécutée après ce soir.”

… Quoi?

Évidemment, tout le monde sur Twitter s’est déchaîné (nous y reviendrons), mais Kelly a expliqué qu’il essayait de faire une blague basée sur une vieille citation d’un entraîneur de football. Cela n’a toujours pas fait atterrir le moment comme il le voulait, mais décomposons tout.

Brian Kelly, enjoué lorsqu’on lui a demandé une citation télévisée d’après-match : « Je plaisantais. C’était la langue dans la joue. Ce n’était pas drôle ? C’est une vieille citation de John McKay qu’il a utilisée après le match, alors j’en parlais et je faisais une blague à ce sujet. Pourquoi? C’était pris au sérieux ? Êtes-vous les gens fous?

«Je volais une de ses vieilles citations et j’étais drôle. Je suppose que plus personne n’aime être drôle. Alors oui, si vous voulez m’emmener en ville à ce sujet, faites-le. (Je soulignerai que Kelly était aussi lâche/légère que possible en disant tout cela sur le podium.)

– Matt Fortuna (@Matt_Fortuna) 6 septembre 2021