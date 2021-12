Brian Kelly a renfloué Notre Dame pour LSU après avoir juré qu’il ne le ferait pas

Brian Kelly quittant Notre Dame pour LSU est devenu l’un des départs d’entraîneurs les plus stupides et les plus maladroits de mémoire récente. Au cours d’une semaine où les gros titres ont été dominés par Lincoln Riley quittant l’Oklahoma pour l’USC, Kelly est restée dans les limbes sous le fil dans un mouvement qui est en quelque sorte encore plus surprenant, bizarre et tout à fait ridicule.

La principale raison pour laquelle toute cette situation est si étrange est que Kelly a légitimement, sincèrement, une chance d’emmener Notre Dame aux éliminatoires du football universitaire cette année. Bien sûr, cela dépend de ce qui s’est passé pendant la semaine du championnat, mais à 11-1, il y avait une chance très raisonnable que les Irlandais soient l’une des quatre équipes. Certes, personne ne pense vraiment que Notre Dame a ce qu’il faut pour gagner le natty cette année , mais quand même – c’est comme être dans la bulle des séries éliminatoires, puis arrêter à une semaine de la fin.

Le raisonnement de Kelly pour tout cela peut sembler déroutant, ou il peut être diaboliquement génial. Il aurait été assez facile d’être d’accord avec LSU en principe, mais leur dire qu’il voulait jouer la saison. Je pense que la plupart des gens auraient respecté cela, cependant, considérez la dernière fois que Kelly a fait une course profonde vers le championnat national en 2013, les Irlandais ont ensuite vu leur monde DÉTRUIRE par l’Alabama dans un beatdown 42-14 qui a vu le Crimson Tide mener 28-0 à la mi-temps. Il y a un élément défini de « si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les » à Kelly en direction de la SEC, et vous ne voulez pas vraiment commencer cette nouvelle ère du football LSU avec le goût persistant de se faire détruire dans votre bouche.

Nous pouvons débattre de la lâcheté derrière le renflouement de Notre-Dame à ce stade, mais il y a au moins une certaine logique derrière cela en matière de recrutement. De plus, les entraîneurs partent tout le temps pour d’autres emplois, et même si cela fait mal, c’est juste la nature de l’entreprise. Ce qui est inexcusable, cependant, c’est la façon dont Kelly s’est pliée en quatre pour dire aux gens qu’il n’allait nulle part aussi récemment que la semaine dernière.

Voici Notre Dame HC Brian Kelly la semaine dernière lorsqu’on lui a demandé des informations le liant à d’autres emplois. Je suppose que Scott Woodward est cette fée marraine (père) avec un chèque de 250 millions de dollars. Kelly à LSU ! Le football universitaire présente des personnages de sang-froid. pic.twitter.com/964gkrGwPg – Fletcher Mackel (@FletcherWDSU) 30 novembre 2021

Il n’y a vraiment pas de sémantique à la Aaron Rodgers ici. On a demandé à Kelly s’il quitterait Notre-Dame de son propre chef, et il a dit « non », à bout portant. Bien sûr, il a doublé une citation de Mike Tomlin sur un chèque de 250 millions de dollars de la fée marraine, mais nous savons que l’intention était de dire aux gens « cela n’arrivera pas ». Il convient de noter qu’il n’a pas fallu 250 millions de dollars, il a fallu 95 millions de dollars sur 10 ans pour l’arracher.

Je ne comprendrai jamais pourquoi les entraîneurs sont si déterminés qu’ils ne partiront jamais alors qu’ils savent très bien que c’est un mensonge. Il aurait été très facile d’être honnête ici et de simplement dire « Je n’ai pas l’intention de quitter Notre-Dame, mais il est impossible de prédire l’avenir. »

À cela, vous pourriez répondre : « Eh bien, cela aurait causé une distraction ». Je peux vous assurer que cela aurait été moins une distraction que d’ABANDONNER UNE ÉQUIPE 11-1 QUI A ENCORE UNE CHANCE DE GAGNER LE CHAMPIONNAT NATIONAL.

Ainsi, Brian Kelly accepte le travail de LSU et les nouvelles fuites. Il est bien conscient que ça finira par sortir, mais cela ne l’empêche pas de s’asseoir dans le salon d’une recrue, essayant de le convaincre de venir à Notre-Dame, sachant très bien qu’il ne fait que déconner.

Brian Kelly effectuait une visite à domicile avec une recrue lorsque la nouvelle a commencé qu’il quittait Notre-Dame. Quelle entreprise. – Ralph D. Russo (@ralphDrussoAP) 30 novembre 2021

Soit ça, soit il vient de retourner dans la brousse Homer Simpson et est ressorti au milieu d’une conversation avec un drapeau LSU et parlait de la beauté de Baton Rouge.

Donc, au cas où cela ne serait pas clair, tout cela était un gâchis colossal. Vous avez un gars en charge d’une équipe d’élite avec de vraies chances en séries éliminatoires, qui a dit au monde qu’il ne partait pas la semaine dernière, partant maintenant sans vraiment en informer personne. En pleine maîtrise des dégâts, et désespéré de faire une explication solide, Kelly a convoqué une réunion d’équipe à 7 heures du matin pour expliquer son départ et parler à ses joueurs. Compte tenu de tout cela, on s’attendrait à une longue discussion, les joueurs se demandant pourquoi cela se produisait maintenant alors qu’ils s’étaient cassé le cul toute la saison pour lui. Rassurez-vous, Brian Kelly a donné à son jeu exactement autant de temps qu’il estimait que tout cela le méritait.

J’ai entendu que Brian Kelly a rencontré l’équipe de Notre Dame pendant 11 minutes ce matin, puis est parti. – Adam Rittenberg (@ESPNRittenberg) 30 novembre 2021

Onze minutes. C’est une minute par victoire cette saison. J’ai fait la queue à Chipotle pendant plus de 11 minutes, et ma plus grande préoccupation était de savoir s’il y avait encore du barbacoa disponible, pas, je ne sais pas, comment ma décision de quitter mon travail aurait un impact sur des dizaines d’athlètes lors de l’une des courses les plus importantes de leur carrière universitaire.

Le football universitaire est une affaire difficile. Personne ne dit que le processus de départ des entraîneurs ne sera jamais facile, mais la façon stupide, maladroite et ridicule de gérer cela n’a pas arraché un pansement, elle a ouvert la plaie et y a jeté un récipient d’assaisonnement cajun. C’était vraiment stupide et injuste, et Notre Dame va maintenant essayer de trouver son prochain entraîneur « pour toujours », au moins jusqu’à ce que la prochaine fée marraine de la SEC arrive.