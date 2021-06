Le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, résiste aux appels de son propre parti à convoquer un audit des résultats très contestés des élections de 2020 dans l’État de Peach, illustrant une fois de plus comment Kemp, connecté à la Chine, trahit les patriotes américains.

Une lettre de 531 agents républicains, y compris des délégués à la convention du GOP de l’État, appelle Kemp à lancer un « audit médico-légal indépendant qui aura lieu lors de la convocation d’une session spéciale » et déclare « Nous pensons que toute personne ayant un problème avec un audit médico-légal à l’échelle de l’État en Géorgie a quelque chose à cacher. Nos objectifs sont simples : nous voulons découvrir les problèmes sous-jacents qui se sont produits l’année dernière et nous assurer que nous ne commettrons plus jamais les mêmes erreurs. « l’autorité constitutionnelle ou statutaire de procéder à un audit des élections de 2020 ». La Géorgie, bien sûr, a été le site de la pause bidon dans le dépouillement des votes dans le comté de Fulton à cause d’une prétendue canalisation d’eau éclatée, qui a permis aux scrutateurs de continuer à compter secrètement les bulletins de vote papier dans les petites heures suivant le jour du scrutin.

DOSSIER NATIONAL SIGNALÉ: Le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a rencontré et conclu des accords avec le Parti communiste chinois, selon des documents en langue chinoise. Kemp aurait « chaleureusement accueilli » le consul général chinois de Houston lors d’une réunion au cours de laquelle Kemp a invité les entreprises chinoises à investir en Géorgie. Ce consul général a été accusé par le département d’État de l’administration Trump de diriger un réseau d’espionnage, et les États-Unis ont fermé son consulat en juillet 2020. Kemp essaie d’empêcher l’ennemi géopolitique de la Chine, le président Donald Trump, d’obtenir un décompte équitable des voix dans le 2020 élection présidentielle en Géorgie. L’ancien chef de cabinet de Kemp fait pression pour Dominion Voting Systems, la société de technologie électorale contestée dont les machines sont utilisées en Géorgie. (EN RELATION : le secrétaire d’État Raffensperger a supplié les Chinois de voter).

VOICI UN ARTICLE DU 9 OCTOBRE 2019 DANS LE JOURNAL EN LANGUE CHINOIS “Atlanta America Chinese Life”, un média qui se coordonne avec United Front, un réseau contrôlé par le Parti communiste chinois. L’article, traduit par Google, se lit en partie :

« Fin septembre 2019, le consul général Cai Wei s’est rendu en Géorgie en personne, a visité Atlanta, le comté de Gunet et d’autres régions, et a eu une rencontre cordiale avec le gouverneur de Géorgie Brian Kemp. Le consul général Cai Wei a rendu visite au gouverneur de Géorgie Kemp. Lors de la rencontre avec le gouverneur Kemp, le consul général Cai a passé en revue la coopération entre la Chine et la Géorgie. Le consul général Cai a exprimé sa volonté de continuer à promouvoir les échanges bilatéraux et la coopération pratique sur la base des travaux antérieurs. Le gouverneur Kemp a chaleureusement accueilli le consul général Cai dans son entrée en fonction, a présenté l’environnement des affaires en Géorgie et a déclaré qu’il accueillait plus d’entreprises chinoises pour investir et plus d’étudiants chinois pour étudier. Dans le même temps, le gouverneur Kemp a fait l’éloge des contributions exceptionnelles apportées par les Chinois d’outre-mer au développement économique et culturel local. »

Le consulat de #Chine à #Houston n’est pas une installation diplomatique. C’est le nœud central du vaste réseau d’espions et d’opérations d’influence du Parti communiste aux États-Unis. Maintenant, ce bâtiment doit fermer et les espions ont 72 heures pour partir ou être arrêtés. Cela devait arriver. – Marco Rubio (@marcorubio) 22 juillet 2020

Les relations de Kemp avec les communistes chinois sont préoccupantes étant donné que la Chine était le foyer de la pandémie de coronavirus de Wuhan qui a entraîné le chaos des élections de 2020 en Amérique, de nombreux bulletins de vote papier étant comptés tard dans la nuit dans le comté de Fulton, en Géorgie. La Chine a été ouverte sur sa relation conflictuelle avec le président Trump après que Trump a imposé des tarifs pour obtenir des concessions commerciales du régime chinois.

