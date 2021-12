Brian Kilmeade de Fox News sur l’incroyable dévouement du Père Noël à Noël

Des dizaines de parents dévoués à travers l’Amérique travaillent très dur pour s’assurer que le Noël de leurs enfants soit aussi merveilleux que possible, quelles que soient les circonstances. Brian Kilmeade de Fox News – un co-animateur de « Fox & Friends » – le sait bien.

Dans une histoire qu’il raconte avec zèle dans le nouveau livre « All American Christmas », Kilmeade partage un souvenir de son enfance.

C’est une histoire que la plupart des lecteurs n’oublieront pas de sitôt, car elle met en évidence les efforts que des parents attentionnés feront pour s’assurer – au mieux de leurs capacités – que leurs enfants passent un joyeux Noël.

(Même si cela signifie difficulté. Ou inconfort. Ou une nuit glaciale dans une voiture non chauffée…)

Lisez la suite pour cet extrait du délicieux essai de Brian Kilmeade présenté – avec de nombreux autres morceaux, photos, recettes et plus – dans « All American Christmas ».

A juste titre, cette pièce est incluse dans une section du livre appelée « La joie de recevoir ».

Lisez le conte de Noël de Brian Kilmeade dans « All American Christmas »

Brian Kilmeade dans All American Christmas : J’avais deux frères et j’étais l’enfant du milieu. Vous pouvez imaginer ce que c’était dans ma maison aux alentours de Noël avec nous trois ayant un âge assez proche. Nous nous sommes nourris les uns des autres de l’attente de l’arrivée du Père Noël.

Un an, quand j’avais six ans, ma mère voulait désespérément que nous dormions la veille de Noël. Elle nous a mis au lit, et pour nous garder là, elle a dit que si le Père Noël nous remarquait en bas avant le matin, il emporterait tous nos cadeaux.

Quels jeunes enfants enthousiastes ne se demandent pas ce que le Père Noël leur a apporté à Noël ? Pour un jeune Brian Kilmeade et ses frères, le suspense était presque trop lourd à supporter. (iStock, fichier)

Nous ne voulions pas que cela se produise, bien sûr, mais nous étions trop pressés pour dormir.

J’ai partagé une chambre avec et j’ai passé une grande partie de la nuit à parler avec mes frères, Jimmy et Steven. Nous étions allongés dans le noir à bavarder, mais l’épuisement a dû finalement nous rattraper. Nous nous sommes endormis un petit moment.

Au réveil, la tentation était trop grande. Nous avons sauté du lit et sommes allés en haut des escaliers.

Nous avons repéré les cadeaux sous le sapin. Alors nous nous sommes dit : « Le Père Noël était là. Nous allons descendre pour voir ce qui se passe.

Brian Kilmeade (rangée arrière, centre) est montré ici il y a quelques années avec ses deux frères, Jim et Steve, plus un cousin et un oncle à l’avant. Enfant, un Noël, Kilmeade est descendu en rampant avec ses frères pour voir ce que le Père Noël leur avait apporté. Mais, comme il l’explique, « ce n’est pas le reste de l’histoire ». (Brian Kilmeade)

Nous étions là-bas, et tout d’un coup, nous avons entendu des bruits de claquement. Nous avons pensé que ce devait être le Père Noël. Se souvenant de ce que ma mère nous avait dit, nous sommes remontés à toute vitesse, craignant de perdre nos cadeaux.

De retour au lit, je restai allongé à écouter d’autres sons du Père Noël. Je n’en ai entendu aucun. J’ai vérifié auprès de mes frères et eux non plus. Nous sommes redescendus.

J’ai senti un peu de brise. Le papier d’emballage a bruissé. J’ai regardé et j’ai vu que la porte d’entrée de la maison était ouverte. J’ai fermé la porte et l’ai verrouillée.

Nous sommes remontés et nous nous sommes couchés… [and] dormi solidement le reste de la matinée. En fait, ma mère a dû nous réveiller à sept heures.

« Mais » – pour modifier légèrement le slogan du légendaire diffuseur Paul Harvey – « ce n’est pas le reste de l’histoire. »

Brian Kilmeade aujourd’hui, profitant de Noël avec ses Great Pyrenees, Rocky et Apollo. « Mes parents pensaient qu’il était temps de nous faire savoir [a] La vérité de Noël », révèle-t-il dans une histoire d’enfance incluse dans « All American Christmas ». (Amy Sohnen)

Nous avons découvert la vérité quelques années plus tard, lorsque la menace que le Père Noël puisse retirer des cadeaux à des enfants trop impatients n’a plus fait peur dans nos cœurs…

Même si ce qui était devenu connu sous le nom de « Noël-la-porte-était-ouverte » s’était déroulé sans heurts, mes parents pensaient qu’il était temps de nous faire connaître une autre vérité de Noël.

Il était temps de révéler que le bruit que nous avons entendu cette nuit-là n’était pas le Père Noël et ses huit rennes. C’était mon père et sa Chevrolet Nova à six cylindres.

Il rentrait du travail et mes parents avaient caché les cadeaux soit dans sa voiture, soit dans le garage. En tout cas, il transportait des cadeaux dans la maison. Il en avait déposé quelques-uns et était retourné dehors en chercher plus.

C’est à ce moment-là que je suis entré dans l’image et que j’ai fermé la porte et l’ai verrouillée.

Mon père ne pouvait pas entrer dans la maison. C’était avant les téléphones portables, donc il ne pouvait pas appeler ma mère en privé. Au lieu de cela, ne voulant pas tous nous réveiller en frappant à la porte et potentiellement gâcher toute l’histoire du Père Noël, il a finalement conduit jusqu’à un téléphone public et a appelé à la maison. Aucun de nous, y compris ma mère, n’a entendu le téléphone sonner.

Voulant toujours continuer l’histoire du Père Noël, et pensant que si une sonnerie de téléphone ne suffisait pas à réveiller quelqu’un de son sommeil, sa seule option était d’attendre la nuit.

« [My dad] dit qu’il y avait encore quelque chose qui l’embarrassait. Il n’avait aucune idée de la façon dont la porte s’était fermée. » – Brian Kilmeade dans ‘All American Christmas’

Il s’installa à l’intérieur du Nova. Il n’y avait pas de chaleur dans la voiture, alors il passa quelques heures dans le froid glacial, grelottant. Enfin, désespéré de se réchauffer, il a eu recours à l’approche éprouvée du « see-it-in-the-movies ». Il s’est glissé dans la maison et a jeté des petits cailloux contre la fenêtre de sa chambre et de celle de ma mère… Ma mère s’est réveillée et l’a laissé entrer.

Plus important, du moins pour moi quand j’étais enfant, c’était qu’il avait apporté le reste des cadeaux, et nous n’étions pas, jusqu’à ce qu’il partage cela avec nous, plus sages. C’est le dévouement d’un parent.

Mais alors, alors qu’il révélait enfin la vérité, il a dit qu’il y avait encore quelque chose qui l’embarrassait. Il n’avait aucune idée de la façon dont la porte s’était fermée. Je ne pouvais pas mentir. J’ai dit que c’était moi.

En y repensant, j’étais absolument certain que la porte ouverte n’avait rien à voir avec le Père Noël. Après tout, c’était un cambrioleur bien connu au deuxième étage.

Nous avions une cheminée. Nous avions une cheminée. Le Père Noël ne fait pas les portes ; par conséquent, porte ouverte signifie porte fermée.

Combien de fois dans ma vie avais-je entendu : « Assurez-vous de fermer la porte derrière vous ? »

Il s’avère que « Père Noël » était le gars qui a fait l’erreur de ne pas suivre les règles de notre maison.

