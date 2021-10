Brian Kilmeade : Le Parti démocrate se fout de vous

Vendredi, le monologue d’ouverture fulgurant de l’animateur de ‘Fox News Primetime’ Brian Kilmeade a déchiré les paiements proposés par l’administration Biden aux immigrants illégaux, la dépendance gouvernementale favorisée par le projet de loi sur les dépenses sociales et plus encore.

LES RÉPUBLIQUES DEMANDENT DES RÉPONSES AU CABINET BIDEN SUR LES PAIEMENTS SIGNALÉS À DES IMMIGRANTS ILLÉGAUX : « DÉCISION HORRIFIQUE »

BRIAN KILMEADE : Nous commençons à Washington, DC, où il devient de plus en plus clair que le Parti démocrate se fout de vous. Les Américains sont de plus en plus préoccupés par l’éducation, leurs enfants, l’inflation, le chaos à la frontière et les prix de l’essence. Mais que se passe-t-il à Washington ? Les démocrates n’écoutent même pas ou ne font même pas semblant. Il ne semble pas que leur agenda corresponde à, je ne sais pas, l’agenda de quiconque sauf le leur. Le représentant du Massachusetts, par exemple, le téléphone du bureau d’Ayanna Pressley est configuré sur la messagerie vocale depuis 18 mois. Et l’une des choses qu’elle dit, c’est qu’elle écoute ses électeurs. Eh bien, j’espère que ses électeurs n’ont eu besoin de rien au cours des 18 derniers mois. Comme, je ne connais pas de réponses sur la raison pour laquelle l’épicerie si chère en essence est double et ressemble beaucoup plus à la chaîne d’approvisionnement et à Noël.

Elle se fiche de ce que les gens qui l’ont élue ont à dire, ou s’ils ont même une route vers laquelle se rendre, n’est-ce pas ? Au lieu de cela, elle ne fait que suivre l’exemple d’AOC et des autres membres de l’équipe, progressistes alors qu’ils essaient de faire passer ce projet de loi de dépenses massif qui ressemble plus à une liste de souhaits progressifs – qu’ils ne peuvent même pas approuver actuellement car il n’y a pas assez de leurs souhaits accordé sur cette liste – qui compte plus de 1600 pages. Il semble que le gouvernement fasse tout son possible pour vous rendre dépendant d’eux.