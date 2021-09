Brian Laundrie a fait un voyage de camping avec ses parents avant sa disparition

L’avocat de la famille avait déjà répondu aux accusations selon lesquelles les parents de Brian l’avaient aidé à s’enfuir. “Chris et Roberta Blanchisserie Je ne sais pas où est Brian. Ils sont inquiets pour Brian et espèrent que le FBI pourra le localiser “, a-t-il déclaré à E! News par SMS. qui a été émis après que Brian avait déjà disparu depuis plusieurs jours est tout simplement faux. »

Il existe actuellement un mandat d’arrêt fédéral contre Brian, après qu’il a été inculpé par un grand jury pour « sciemment et avec l’intention de frauder [using] un ou plusieurs dispositifs d’accès non autorisés, “y compris une carte de débit et un compte bancaire, entre le 30 août et le 1er septembre, selon l’acte d’accusation obtenu par E! News. Il aurait” obtenu des objets d’une valeur s’élevant à 1 000 $ ou plus au cours cette période.”

En réponse, l’avocat de la famille Laundrie a dit à E! News, “Je crois comprendre que le mandat d’arrêt contre Brian Laundrie est lié à des activités survenues après la mort de Gabby Petito et non à sa disparition réelle. Le FBI se concentre sur la localisation de Brian et, lorsque cela se produit, les détails des accusations couvertes en vertu de l’acte d’accusation sera traité dans le forum approprié. “