Brian Laundrie a trouvé: le gouverneur DeSantis ‘s’est engagé à faire tout ce qu’il peut pour aider à prévenir la violence domestique’

Suite à la confirmation du FBI jeudi que les restes de Brian Laundrie ont été retrouvés dans une réserve naturelle près de chez lui, le bureau du gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré qu’il était déterminé à aider les victimes de violence domestique.

« Le gouverneur s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à prévenir la violence domestique, soutenir les survivants et garantir la justice pour les victimes », a déclaré jeudi à Fox News Christina Pushaw, l’attachée de presse de DeSantis.

Des restes humains ont été retrouvés à côté des affaires de Brian Laundrie mercredi dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek et le FBI a utilisé des dossiers dentaires pour confirmer que les restes étaient bien Laundrie jeudi.

Le jeune homme de 23 ans a disparu de son domicile de North Port le 13 septembre, deux jours seulement après que son ancienne fiancée, Gabby Petito, a été portée disparue.

Les restes de Petito ont été retrouvés le 19 septembre près d’un camping du Wyoming où le couple s’est arrêté fin août lors de leur voyage à travers le pays. Un coroner a par la suite jugé que sa mort était un homicide par strangulation manuelle et a déclaré qu’il s’agissait de « l’un des nombreux décès dans le pays de personnes impliquées dans la violence domestique ».

Quelques semaines seulement avant la mort de Petito, le couple a eu une altercation domestique à Moab, dans l’Utah. Un témoin a déclaré à la police que « le monsieur giflait la fille » et Gabby a déclaré que Brian lui avait attrapé le visage, mais les policiers les ont simplement séparés pour la nuit sans porter d’accusations.

Gabby Petito et Brian Laundrie ont eu une altercation domestique à Moab, Utah, le 12 août.

La famille de Gabby a créé la Fondation Gabby Petito peu après sa mort pour aider les familles d’autres personnes disparues et victimes de violence domestique.

Le gouverneur DeSantis s’est entretenu mercredi avec le père de Gabby, Joe Petito, et a exprimé son soutien à la famille et à leurs efforts pour aider les autres victimes.

« J’ai pu parler au père de Gabby Petito hier… juste vérifier, voir comment il va et voir s’il y a quelque chose que nous pouvons faire pour l’aider », a déclaré le gouverneur DeSantis lors d’un rassemblement en Floride jeudi. « Il est vraiment convaincu qu’il y a plus à faire pour protéger des personnes comme Gabby, qui ont été victimes de violence domestique, et je suis d’accord avec lui. »

Le gouverneur a également déclaré qu’il souhaitait aider à la collecte de fonds et à tout ce dont les Petitos ont besoin.

« Je sais qu’il travaille dur sur des trucs. Je leur ai dit, vous savez, nous collectons des fonds pour différentes choses », a déclaré DeSantis jeudi. « Nous avons collecté des fonds pour les familles des officiers décédés en Floride. Nous allons probablement faire d’autres choses avec ma femme éventuellement, pour le cancer du sein. Mais je lui ai dit, dans nos efforts caritatifs, nous voulons être utiles. Je pense donc nous allons pouvoir le faire. »

Un porte-parole de la famille de Petito, Richard Stafford, a déclaré jeudi à Laura Ingle de Fox News que la famille pleurait toujours la perte de leur fille.

« Ils pleurent la perte de leur belle fille », a déclaré Stafford. « La famille de Gabby fera une déclaration au moment opportun et lorsqu’elle sera émotionnellement prête. »

Le gouverneur DeSantis a reconnu que perdre un enfant est « probablement le pire coup que vous puissiez recevoir ».

« C’est un gars fort », a déclaré DeSantis. « Elle venait juste de commencer dans la vie, avait un bel avenir devant elle, évidemment une très jolie demoiselle que tout le monde semblait aimer. Et donc c’est vraiment, vraiment triste, mais c’est aussi beaucoup d’entre nous, au moins moi, étaient en colère que quelque chose comme ça se soit produit et nous voulons obtenir toutes les réponses le plus tôt possible. Et je sais que cela le ferait se sentir beaucoup mieux. «