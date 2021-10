Brian Laundrie a trouvé: les parents ont peut-être manqué de découvrir leur fils eux-mêmes

NORTH PORT, Floride – EXCLUSIF: Les parents de Brian Laundrie ont marché sans le savoir à quelques mètres d’endroits dans une réserve naturelle de Floride où la police a trouvé les effets personnels de leur fils et reste mercredi matin.

Lorsque Chris et Roberta Laundrie ont quitté leur domicile mercredi avant le lever du soleil, seuls deux journalistes étaient présents – un journaliste de Fox News Digital qui a suivi dans un véhicule séparé et un caméraman de Fox News Channel qui est resté dans leur rue.

Ils sont arrivés à l’entrée du parc environnemental de Myakkahatchee Creek vers 7 h 25, et deux membres des forces de l’ordre sont arrivés en tenue de randonnée dans une camionnette séparée. L’un s’est ensuite identifié comme membre du département de police de North Port, et l’autre travaille pour le FBI, selon l’avocat de la famille Laundrie, Steve Bertolino.

RECHERCHE DE BRIAN LAUNDRIE : DES RESTES HUMAINS TROUVÉES PRÈS DES AFFAIRES DU FUGITIF DE LA FLORIDE DANS UN PARC

Les hommes n’ont rien dit à l’entrée du parc et ont suivi les blanchisseries à une distance d’au moins 50 pieds.

Il n’y avait personne d’autre à ce moment-là – bien que plus tard dans la matinée, au moins trois passants soient passés dans la zone – un homme promenant son chien, une femme promenant son chien et un homme à vélo. Tous ont été rencontrés sous les lignes électriques à l’extérieur du sentier où les enquêteurs ont trouvé les restes de Brian Laundrie ce matin-là.

Les parents sont entrés dans le parc à pied, Roberta portant un sac à dos rouge qui semblait bourré de bouteilles d’eau, dont le contour était facilement visible à travers le tissu. Les mains de Chris étaient vides et ses poches ne semblaient pas pleines.

HOMICIDE DE GABBY PETITO : CHRONOLOGIE DE LA DISPARITION AVEC BRIAN LAUNDRIE

Le couple a marché à un rythme soutenu vers le sentier Live Long, juste à côté du sentier South Powerline dans la réserve Big Slough du comté de Sarasota. Avant d’y entrer, ils ont jeté un coup d’œil dans les broussailles à proximité, revenant les mains vides mais se plaignant de la présence d’un journaliste et demandant à disposer d’au moins 25 pieds d’espace.

Puis ils sont entrés dans le sentier Live Long à côté d’un marqueur en bois étiqueté 149 vers 7h40 du matin – avec Chris entrant à plusieurs reprises dans les zones de broussailles, ressortant au moins une demi-douzaine de fois.

Les deux agents des forces de l’ordre sont restés loin derrière, bien qu’en vue.

Chris et Roberta Laundrie se tenaient dans cette même zone mercredi matin. Le buisson dans la partie centrale inférieure de la photo est visible à droite de Roberta sur des photos prises depuis le sol. (WTVT)

Vers 8 heures du matin, Chris s’est séparé dans une zone de broussailles et Roberta a remonté le sentier principal. Les policiers ont suivi Chris, qui a rejoint Roberta sans eux environ 12 minutes plus tard, avec son pantalon mouillé jusqu’aux genoux.

BRIAN LAUNDRIE ÉTAIT « EN DEUIL » QUAND IL A DISPARU, AVANT QUE PETITO NE SOIT MORT, DIT L’AVOCAT : MISES À JOUR EN DIRECT

À ce moment-là, Roberta s’est rendue au bord d’une clairière que la police a bouclée après avoir dit aux parents qu’ils avaient découvert des restes humains et certains des effets personnels de Brian.

Des photos exclusives montrent que Chris et Roberta Laundrie n’étaient qu’à quelques mètres de l’endroit où la police a trouvé les affaires de leur fils et reste mercredi matin. (Michael Ruiz/Fox News Digital)

Elle se trouvait à environ 15 mètres de l’endroit où les enquêteurs ont installé une tente bleue et à l’intérieur d’un anneau de ruban jaune d’avertissement qui est apparu dans les images d’un hélicoptère de presse plus tard dans la journée.

A vingt mètres dans l’autre sens, la police a installé une tente blanche dans les broussailles. Les enquêteurs ont été vus en train de fouiller les deux endroits, à une courte distance en amont du sac sec.

Chris est revenu et a rencontré Roberta au bord de cette clairière. Ils ont parlé à voix basse et se sont retournés vers l’entrée du sentier vers 8h15.

Par l’intermédiaire de leur avocat, ils ont dit qu’ils n’avaient rien vu dans cette zone immédiate à ce moment-là. Le journaliste non plus n’était pas présent. Les parents ont également déclaré qu’ils n’avaient pas été informés par les autorités de l’endroit exact où les restes de leur fils avaient été trouvés.

Les porte-parole du département de police de North Port et du FBI ont tous deux refusé de préciser quel emplacement contenait les restes de Brian et lequel contenait d’autres objets d’intérêt. Mais les blanchisseries ne sont entrées dans aucun des lieux ni n’ont placé d’objets par terre dans la zone.

(Michael Ruiz/Fox News Digital)

Dans les environs immédiats se trouve également une balançoire en corde – mais elle semble être différente de celle sur laquelle Brian Laundrie a posé avec son neveu dans une image Instagram de juillet 2020 prise dans la région.

Dimanche, un groupe de personnes, dont l’utilisateur de TikTok @chroniclesofolivia, est retourné dans la zone où Chris et Roberta ont trouvé le sac sec et découvert des fragments d’os et une bouteille d’eau de style Nalgene avec l’étiquetage d’une coopérative REI de Seattle. Une bouteille identique peut être vue 7 minutes et 27 secondes dans la vidéo YouTube « van life » de Gabby Petito.

Cette capture d’écran de la vidéo YouTube de Nomadic Statik semble montrer la même bouteille d’eau accrochée du côté gauche de la porte de la camionnette.

La police a récupéré les ossements mais n’a pas pu déterminer sur les lieux s’il s’agissait d’humains ou d’animaux. Ils ont laissé la bouteille derrière eux et ont déclaré plus tard qu’aucun des objets trouvés dimanche n’était lié à l’enquête. Le porte-parole du département n’a pas immédiatement répondu lorsqu’on lui a montré la capture d’écran de la vidéo de Petito.

« Je pense que c’était très négligent, c’était irresponsable », a déclaré Olivia à Fox News. « Ils étaient plus intéressés par les os – mais ils savaient qu’il s’agissait d’os d’animaux. »

Richard Stafford, l’avocat des parents de Petito, a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi la police aurait laissé la bouteille derrière elle.

« Cela ressemble à la sienne », a-t-il déclaré. « Nous avons une photo qui date d’avant son départ pour son voyage. Elle ressemble à cette bouteille. Je ne sais pas pourquoi elle serait laissée là. »

Les parents de Laundrie étaient allés dans le parc les 13 et 14 septembre pour fouiller la même zone, a déclaré Bertolino, mais il faisait sombre et il pleuvait la première nuit et sous l’eau le lendemain. C’est également la même zone où ils ont dit aux enquêteurs qu’ils pensaient que leur fils était peut-être parti depuis le début, a-t-il ajouté, et où Chris a fouillé avec la police début octobre.

Au plus fort des inondations, les niveaux d’eau étaient de 8 à 10 pieds plus élevés, a déclaré un officier de North Port à Fox News Digital. Et le FBI a déclaré plus tôt cette semaine que les autorités avaient découvert les restes de Brian dans une zone qui était auparavant sous l’eau.

Mercredi vers 8 h 20, Chris a conduit Roberta à travers une zone de ronces et d’autres broussailles vers le bord d’une clairière à environ 20 mètres du sentier principal.

Alors que le journaliste le suivait, il rangea son téléphone pour écarter les épines et entrer dans la clairière, observant les parents ramasser un sac sec blanc et un objet sombre.

Les parents mettent l’article dans le sac. Leur langage corporel immédiatement après cette découverte peut être vu sur vidéo – et ils ont commencé leur voyage de retour vers les lignes électriques. Bertolino a déclaré plus tard que le sac appartenait à Brian mais a déclaré qu’il ne pouvait pas préciser ce que les parents avaient trouvé avec.

À partir de 8h30, Chris s’est entretenu deux fois avec Bertolino au téléphone et également avec un détective de North Port, a déclaré plus tard l’avocat. Les parents se sont tenus sous les lignes électriques en plein soleil jusqu’à ce que le détective les rencontre vers 8h41.

Seule une partie de leur conversation pouvait être entendue.

« Je pense que nous avons peut-être trouvé quelque chose », a déclaré le détective à un moment donné.

Bertolino a expliqué plus tard qu’on avait montré aux parents des images d’un sac à dos sur le téléphone de l’officier et qu’on leur avait demandé de confirmer s’il appartenait à Brian. Ils ont dit oui. L’officier les a ensuite informés que des restes humains avaient été trouvés à proximité et leur a demandé de quitter le parc, de rentrer chez eux et d’attendre une mise à jour.

Une vidéo exclusive de Fox News Digital a capturé l’échange. L’officier a placé une main sur l’épaule de Chris. Roberta essuya ce qui semblait être une larme de son œil. Et les deux parents semblaient visiblement secoués.

Ils sont rentrés chez eux quelques minutes après 9 heures du matin

Le détective a alors déclaré que le parc serait bientôt fermé et qu’il bloquait l’entrée pour préserver des preuves. En quelques minutes, la police est arrivée en force et a officiellement fermé la zone.

Quelques heures plus tard, le FBI a annoncé que les enquêteurs avaient récupéré des restes humains ainsi qu’un sac à dos et un cahier appartenant à Brian Laundrie. Ils ont confirmé que les restes étaient les siens grâce aux dossiers dentaires le lendemain, bien que la cause et le mode de décès n’aient pas encore été déterminés samedi. Un anthropologue médico-légal assistera l’enquête.

Bertolino a déclaré samedi à Claudia Kelly-Bazan de Fox News que Brian finirait par être incinéré et que la famille renoncerait à des funérailles.

Brian Laundrie était la seule personne intéressée par l’étranglement de son ancienne fiancée, Gabby Petito, dont les enquêteurs ont retrouvé les restes le 19 septembre dans un camping du Wyoming quelques semaines après que le couple y ait séjourné.

Lorsque Fox News est revenu au parc après sa réouverture vendredi, il y avait des preuves claires que les autorités étaient allées et venues – broussailles débroussaillées, herbe piétinée et marques de pneus fraîches dans le sol boueux. L’herbe près de l’endroit où les parents ont trouvé le sac sec blanc de Brian avait été marqué avec de la peinture en aérosol orange, des ronces coupées et des drapeaux placés dans le sol. De la peinture orange marquait d’autres zones à proximité, à quelques mètres de l’endroit où les parents sont passés mercredi matin.

Samedi, un drone de Fox News a capturé des images d’un énorme porc chargeant dans la même clairière où Roberta s’était arrêtée quelques jours plus tôt, au cœur de la zone de recherche. Plusieurs flaques d’eau n’avaient toujours pas reculé.