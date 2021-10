Brian Laundrie aperçoit un fugitif loin des recherches du chasseur de primes

in

Si la dernière rumeur d’observation de Brian Laundrie est vraie, cela signifie que Duane “Dog the Bounty Hunter” Chapman est loin de la piste du fugitif. Laundrie a disparu dans l’arrière-pays il y a des semaines, et ce week-end, le randonneur Dennis Davis affirme avoir vu Laundrie sur le sentier des Appalaches en Caroline du Nord. Cela ne présage rien de bon pour les promesses de Chapman d’attraper le joueur de 23 ans.

Laundrie est recherché sur des accusations fédérales pour avoir utilisé la carte de débit de sa défunte petite amie après son meurtre le mois dernier, et il est également une personne d’intérêt dans l’enquête sur l’homicide. Il échappe aux autorités depuis au moins le 15 septembre, mais Davis a déclaré au New York Post qu’il était peut-être encore à pied. L’ingénieur de 53 ans a déclaré qu’il avait rencontré quelqu’un correspondant à la description de Laundrie sur l’AT samedi matin. Si cela ne suffisait pas, il a dit que la fille de Chapman lui a envoyé un fichier audio de la voix de Laundrie pour vérifier l’identification.

“Il ne fait aucun doute dans mon esprit que j’ai parlé à Brian Laundrie – aucun du tout”, a déclaré Davis. “La fille de Dog the Bounty Hunter m’a envoyé un fichier audio de la voix de Brian et la voix était la même que j’ai entendue.”

Davis a déclaré que l’homme qu’il croyait être Laundrie l’avait signalé à l’endroit où le sentier croise Waterville Road, près de la frontière entre la Caroline du Nord et le Tennessee. Il a dit que l’homme semblait être perdu et hébété, et qu’il conduisait en fait une voiture. Davis a déclaré que l’homme lui avait demandé s’il connaissait un itinéraire vers la Californie en utilisant uniquement des routes secondaires.

Davis a dit qu’il était confus, et il a dit à l’étranger de simplement prendre l’Interstate 40. L’étranger aurait refusé cette suggestion et “divagué” au sujet d’être “en train de se disputer avec sa petite amie”. Il a déclaré que l’étranger avait été “perdu”, ce qui, selon lui, était un signe de stress de la chasse à l’homme à l’échelle nationale pour la blanchisserie en ce moment.

“Il a dit” ma copine et moi nous sommes disputés mais elle m’a appelé, m’a dit qu’elle m’aimait, et je dois aller en Californie pour la voir “”, se souvient Davis. L’étranger aurait conduit une camionnette de couleur claire – peut-être une Ford F-150 – et portait un bandana de couleur foncée sur la tête. Alors que Davis ne croyait pas que l’homme contrôlait totalement ses sens, le vrai Laundrie serait familier avec le sentier des Appalaches pour avoir passé des mois à le parcourir dans le passé, c’est donc un endroit où il pourrait graviter.

Davis a déclaré qu’il avait contacté le FBI et d’autres organismes chargés de l’application des lois et qu’il était frustré par leur désintérêt pour son pourboire. Il a noté que les autorités obtiennent probablement de nombreuses pistes sur la blanchisserie, mais il pense que la sienne est l’une des plus crédibles.

Laundrie est recherchée par le FBI pour avoir utilisé la carte de débit de feu Gabby Petito après son meurtre, et pour un interrogatoire supplémentaire dans cette enquête sur le meurtre. Au moment d’écrire ces lignes, il est toujours en fuite.