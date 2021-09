Brian Laundrie aurait vu faire de l’auto-stop après le dernier contact de sa petite amie avec sa famille

in

Le cas de la disparition de Gabby Petito se poursuit et a suscité beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux, en particulier de la part de vrais passionnés de crime sur TikTok. Alors que les restes qui correspondent à la description de Petito ont été trouvés dimanche dans le parc national de Grand Teton, il n’y a pas eu de confirmation officielle qu’il s’agit en fait du corps du vlogger pour le moment. Cependant, son fiancé Brian Laundrie, est actuellement porté disparu. Laundrie a été officiellement nommé personne d’intérêt dans l’affaire cette semaine, et samedi, il a été porté disparu, sa famille affirmant qu’elle ne l’avait pas vu ou n’avait pas eu de contact avec lui depuis mardi.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de désinformation concernant l’affaire Petito, un compte sur TikTok obtient beaucoup de succès, avec une femme affirmant qu’elle et son petit ami ont conduit Laundrie pendant qu’il faisait de l’auto-stop. L’utilisateur Miranda Baker a affirmé qu’elle et son petit ami avaient conduit Laundrie au parc national de Grand Teton le 29 août, quatre jours seulement après que Petito a appelé sa famille pour lui dire qu’elle était dans le parc et a publié sa dernière photo Instagram.

Dans la vidéo en quatre parties, Baker a affirmé qu’ils avaient récupéré Laundrie en route pour Jackson Hole. “Une fois que j’ai dit Jackson Hole, il est devenu agité”, a déclaré Baker dans l’une des vidéos. “Il semblait qu’il avait besoin de sortir, il était un peu nerveux. Et c’est à ce moment-là que les choses sont devenues bizarres.” Cependant, elle allègue que dès qu’il est sorti de la voiture près de Jackson Damn, Laundrie a traversé la rue vers un terrain bondé afin de faire de l’auto-stop avec une autre voiture. Baker a affirmé qu’elle avait parlé au FBI de l’incident, mais cela n’a pas été confirmé. Si cette interaction avait effectivement eu lieu, elle aurait eu lieu la veille du jour où la mère de Petito a reçu son dernier SMS du téléphone de sa fille, bien qu’elle ne pense pas que Petito soit celui qui l’a envoyé. Laundrie est retournée seule en Floride le 1er septembre dans la camionnette immatriculée au nom de Petito et a refusé de coopérer avec les autorités ou de fournir des informations qui pourraient aider à sa recherche.

Dans un détail particulièrement étrange des vidéos de Baker, elle a affirmé que Laundrie avait déclaré qu’il avait fait de la randonnée pendant des jours le long de la rivière Snake et qu’il avait mentionné une fiancée qui travaillait dans les médias sociaux à l’arrière d’une camionnette. Cependant, malgré ses allégations d’une longue randonnée, son sac à dos était presque vide. “Vous pensez que si vous allez camper pendant des jours, vous voudriez de la nourriture et une tente et il n’avait rien de tout cela”, explique Baker à propos de l’interaction présumée.