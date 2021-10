Brian Laundrie Doppelganger devient viral sur TikTok, supplie les utilisateurs qu’il n’est pas en fuite

Un homme anonyme est devenu viral sur TikTok après avoir été pris à plusieurs reprises pour le fugitif Brian Laundrie. L’homme a maintenant un compte TikTok appelé “NotBrianLaundrie”, où il a assuré aux téléspectateurs qu’il n’était pas le fiancé disparu de feu Gabby Petito malgré leur étrange ressemblance. Ses vidéos cumulent des millions de vues.

L’utilisateur de TikTok a un teint et une structure faciale similaires à ceux de Laundrie, et est également chauve avec le même style de barbe. En fait, la différence la plus notable entre eux sur laquelle il attire l’attention est la couleur de leurs yeux – le vrai Laundrie a les yeux marron foncé tandis que cet homme a les yeux verts. Pourtant, à première vue, il pourrait être difficile de faire la différence, et l’homme prétend qu’il a été pris à plusieurs reprises pour Laundrie maintenant. Il est même apparu dans la vidéo TikTok d’un autre utilisateur sous le titre « Observation de Brian Laundrie », provoquant la panique dans sa vie personnelle.

@notbrianlaundrie ##duo avec @keithmintz ##NotBrianLaundry ##Fyp ##foryoupage ##FoundMyHalloweenCostume ♬ Boîte à musique effrayante – Effets sonores d’Halloween

“Je voudrais juste mettre à mort toutes ces rumeurs”, dit l’homme dans sa propre vidéo TikTok. Il a accumulé plus de 2 millions de vues en quelques jours et continue de grimper. Alors que la chasse à l’homme à l’échelle nationale pour la vraie laverie se poursuit, certains commentateurs trouvent un peu de légèreté dans cette fausse identité.

Pour l’utilisateur anonyme lui-même, ce n’est pas une question de rire. Il a déclaré: “Je parcoure le pays demain pour le mariage de mon cousin, et c’est un vol assez long. Donc, si vous avez des conseils pour moi sur la façon de ne pas être attaqué ou accusé d’être ce type, contactez-moi. Duo ceci ou laissez un commentaire.”

L’homme a même un peu fait la lumière sur la situation lui-même, publiant une photo de sa tenue de “déguisement” pour minimiser sa ressemblance avec Laundrie en public, qui comprenait un chapeau de seau, des lunettes de soleil réfléchissantes et un grand masque facial. Dans un autre clip, il a riffé le nom de famille de Laundrie en posant devant une laveuse et une sécheuse.

@notbrianlaundrie Je ne suis pas Brian Laundrie. je suis [first name redacted] FAIRE la lessive ##notbrianlaundrie ##fyp ##foryoupage ♬ son original – Pas Brian Laundrie

Le vrai Blanchisserie est toujours en fuite et recherché pour avoir utilisé illégalement la carte de débit de son défunt fiancé. Il est également une personne d’intérêt dans l’enquête sur son meurtre, bien qu’il n’ait pas été nommé suspect officiel. Laundrie a été vu pour la dernière fois le 14 septembre, selon ses parents. Ils ont dit aux autorités qu’il allait camper dans une région sauvage isolée à Sarasota, en Floride.

Laundrie et sa fiancée Petito parcouraient le pays dans un camping-car et elle documentait méticuleusement le voyage sur les réseaux sociaux jusqu’à la fin août. Laundrie a ensuite omis de signaler sa disparition et a été qualifiée de « non coopérative » par la police, qui ne l’a interrogé qu’une seule fois avant sa disparition. Les autorités affirment que toute personne surprise en train d’aider et d’encourager la blanchisserie à les éviter sera désormais également arrêtée.