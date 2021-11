Brian Laundrie s’est probablement suicidé, selon la police

Brian Blanchisserie s’est suicidé avant la chasse à l’homme à l’échelle nationale… c’est du moins ce que disent les flics de Floride.

Shérif du comté de Sarasota Kurt Hoffmann a dit aux gens de la ville que Brian « est allé là-bas et, de l’avis de tous, s’est probablement suicidé et il était là où nous pensions qu’il était » … TMZ a confirmé.

Fox 13 Tampa Bay

Comme nous l’avons signalé … Les restes de Brian ont été retrouvés le 20 octobre sur un sentier de Floride près de son cahier et de son sac à dos, mettant fin à une chasse à l’homme de 5 semaines après sa disparition à la suite de sa fiancée, Gabby Petitoest la mort.

Le FBI positivement identifié les os trouvé comme celui de Brian, grâce aux dossiers dentaires, mais le coroner n’a pas pu déterminer la cause du décès des restes de Laundrie … et les os ont été envoyés à un anthropologue pour un examen plus approfondi.

La police a déclaré que la zone où les restes de Brian avaient été retrouvés était auparavant sous 4 pieds d’eau … une des raisons pour lesquelles il n’a pas été retrouvé plus tôt.

Chef de la police de Port Nord Garnison Todd a également admis une « erreur humaine » dans la recherche… expliquant que les flics qui suivaient Brian pensaient l’avoir vu retourner chez ses parents, mais l’ont pris pour sa mère.