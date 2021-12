Brian May de la reine des tests positifs pour Covid 19 : « Le jour choquant est enfin venu pour moi »

REINE guitariste Brian May testé positif au COVID-19.

Le musicien de 74 ans a partagé la nouvelle dans un Instagram poste, où il a inclus une photo de son résultat de test positif.

Il a écrit dans un message d’accompagnement: « Oui. Le jour choquant est enfin arrivé pour moi. La double ligne rouge redoutée. Et oui – certainement PAS de sympathie s’il vous plaît – ça a été quelques jours vraiment horribles, mais je vais bien. Et je le ferai racontez l’histoire. S’IL VOUS PLAÎT, faites très attention, bonnes gens. Cette chose est incroyablement transmissible. Vous ne voulez vraiment PAS que cela gâche VOTRE Noël. Avec amour – Bri« .

Peut, qui vit à Londres, avait dans le passé agressé le Premier ministre britannique Boris Johnson sur sa gestion de la pandémie de COVID-19, racontant L’indépendant: « Je pense qu’il aurait été impossible à quiconque de prendre des décisions pires que Boris. À chaque point, il a fait trop peu trop tard. Des centaines, voire des milliers, de nos proches sont morts à cause de mauvais conseils et à cause des mauvaises décisions qui Boris fabriqué avec [former health secretary Matt] Hancock et ces autres personnes. »

Il a poursuivi : « Si [Johnson] avait pris les précautions de fermer les frontières un an plus tôt, nous n’aurions pas été dans la situation où nous étions. Et le fait qu’il soit prêt à échanger des vies assez ouvertement pour un gain économique, je trouve horrible… complètement inacceptable. »

Peut comparé à « Winston Churchill sortir dans son jardin et voir les plans au-dessus de la tête et les corps et aller « les bombes tombent ! Les bombes tombent ! Doit-on se cacher ? Non, en fait, pensons aux conséquences économiques de se cacher…' »

Selon le BBC, le record quotidien de cas de coronavirus au Royaume-Uni a été battu pour un troisième jour consécutif vendredi, avec 93 000 autres signalés.

maire de Londres Sadiq Khan a déclaré que les 26 000 nouveaux cas de vendredi avaient un impact sur les absences du personnel des services d’urgence de la ville.



Mots clés: reine

