Brian May de la reine ressent toujours les effets de Covid 19 plus de deux semaines après l’infection

REINE guitariste Brian May, qui a récemment rendu public sa bataille contre COVID-19, dit qu’il ressent toujours les effets du virus plus de deux semaines après l’infection.

Dans une série d’articles et de vidéos sur Instagram, l’homme de 74 ans a documenté comment il a été affecté par le coronavirus ces derniers jours.

Il y a une semaine, Peut dit que lui et sa femme, Anita Dobson, a apparemment contracté le virus après être allé à un déjeuner d’anniversaire avec des amis. Il a expliqué que le déjeuner semblait être une « situation sûre », car il avait subi un test de flux latéral ce matin-là et lui et Dobson ont tous deux été vaccinés.

Très tôt le lundi matin (27 décembre), Peut renvoyé à Instagram pour remercier les fans pour le million de vues de son message original annonçant son diagnostic de COVID-19 et pour offrir une mise à jour sur son état. Il a écrit : « Je suis toujours perplexe… mais MERCI les gens pour le million de vues sur ce post (il y a environ 10 posts) – je suis content que ce soit utile.

« Aujourd’hui, j’en suis au 16e jour après l’événement qui m’a infecté (je présume) la variante Omicron de Covid. Je suis toujours encombré d’une légère toux et je dors toujours trop. Mais j’ai toujours été négatif dans des tests de flux latéral depuis plusieurs jours maintenant. Je me sens plutôt bien sauf pour la fatigue – mais cela peut être dû en partie au fait que la plupart du temps je choisis de faire mon exercice cardio sur le vélo plutôt que de me reposer !

« Alors n’ayez pas peur là-bas – il semble que dans la plupart des cas, il y ait une vie après Omicron. Mais soyez très prudent. Même si le rappel s’avère être peu de défense contre Omicron, les variantes précédentes sont toujours là – contre lesquelles les tirs sont une bonne défense éprouvée. Et ces variantes précédentes sont toujours mortelles. Mon conseil ? Ne relâchez pas votre garde. Minimisez vos contacts. Bonne chance !!! Bri.

Il a ajouté: « ‘NEO-COVID’ ? J’ai un autre conseil aléatoire. C’est vraiment de la pure spéculation – je n’ai pas accès aux données de recherche sur les infections. Ceci est basé uniquement sur ce que j’ai vu, et serait à juste titre Mais autour de grappes d’infections à Covid définies au cours des deux dernières semaines, j’ai remarqué qu’il semble y avoir des groupes de personnes qui attrapent soudainement des rhumes désagréables, qui ne produisent jamais de résultat positif dans un test de flux latéral. Les « rhumes » particuliers qu’ils attrapent semblent présenter des symptômes presque identiques à ceux du groupe d’infections positives au Covid dont ils étaient proches. Cela me semble trop une coïncidence. J’ai le sentiment qu’il pourrait y avoir une sorte de « néo -Réaction Covid’ là-bas, peut-être chez les personnes qui ont une immunité pour une raison ou une autre, ou peut-être ne reçoivent qu’une faible charge virale au point d’infection. Pourquoi est-ce important? Eh bien, si leurs symptômes sont causés par l’Omicron virus mais ils sont cachés, il doit y avoir un possi bilité qu’ils peuvent infecter les gens autour d’eux avec le virus. À droite ? Mon conseil est donc de rester à l’écart des personnes qui, soudainement, sans raison apparente, attrapent un rhume désagréable. Et si vous en obtenez un, pensez à votre famille et vos amis. Bri« .

Il y a quelques jours, Peut, qui a précédemment partagé comment il est vacciné avec « trois Pfizer jabs », a supposé qu’il était infecté par la souche omicron du virus. Il a écrit : « Ma déduction qu’il s’agissait d’Omicron est basée sur (1) la vitesse et l’omniprésence de la propagation de l’infection dans cette pièce… (2) les symptômes. J’étais gravement congestionné, fiévreux et toussais pendant environ deux jours, mais je n’ai jamais perdu mon sens du goût ou de l’odorat et, plus important encore, je n’ai jamais eu de difficulté à respirer dans les poumons. Cette nouvelle variante est donc une bête très différente de celle qui a mis toutes nos vies en attente il y a près de deux ans. »

Peut a également déclaré qu’omicron est « complètement hors de contrôle au Royaume-Uni ».

Le risque d’infection, de maladie grave et de décès reste nettement inférieur chez les personnes entièrement vaccinées, ont déclaré à plusieurs reprises les experts de la santé.

Ces derniers mois, il y a eu un nombre sans précédent d’hospitalisations partout dans le monde, en particulier parmi les non vaccinés, notamment à cause du COVID-19. Parmi ces hospitalisations liées au COVID, de nombreux patients sont transférés à l’unité de soins intensifs, où ils peuvent avoir besoin de l’aide d’un ventilateur pour soulager leurs difficultés respiratoires.

Peut, qui vit à Londres, avait dans le passé agressé le Premier ministre britannique Boris Johnson sur sa gestion de la pandémie de COVID-19, racontant L’indépendant: « Je pense qu’il aurait été impossible à quiconque de prendre des décisions pires que Boris. À chaque point, il a fait trop peu trop tard. Des centaines, voire des milliers, de nos proches sont morts à cause de mauvais conseils et à cause des mauvaises décisions qui Boris fabriqué avec [former health secretary Matt] Hancock et ces autres personnes. »

Il a poursuivi : « Si [Johnson] avait pris les précautions de fermer les frontières un an plus tôt, nous n’aurions pas été dans la situation où nous étions. Et le fait qu’il soit prêt à échanger des vies assez ouvertement pour un gain économique, je trouve horrible… complètement inacceptable. »

Peut comparé à « Winston Churchill sortir dans son jardin et voir les plans au-dessus de la tête et les corps et aller « les bombes tombent ! Les bombes tombent ! Doit-on se cacher ? Non, en fait, pensons aux conséquences économiques de se cacher…' »



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Brian Harold May (@brianmayforreal) Mots clés: reine Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).