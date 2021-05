Brian May de la reine subit une chirurgie oculaire

REINE guitariste Brian May a subi une chirurgie oculaire cet après-midi.

Plus tôt dans la journée, le musicien de 73 ans a emmené son Instagram pour partager un selfie miroir pour ses 2,8 millions d’abonnés, se montrant dans son masque facial et sa blouse d’hôpital. Il a écrit dans une légende d’accompagnement: “One Vision! Tous préparés et en attente … pour un peu de chirurgie oculaire.

“Je suis entre de bonnes mains. Pas besoin de s’inquiéter. Tout cela en une journée de travail … cela devrait vraiment améliorer ma concentration – ET ma vision stéréoscopique.”

Après l’opération, il est retourné sur la plate-forme, partageant un nouveau selfie miroir se montrant avec un bandage sur son œil gauche. Il a écrit: “Et … tout est fait !! Je n’ai vraiment rien ressenti. Tout a été fait avec une anesthésie locale et un tout petit peu de sédation – Donc, j’étais consciente pendant tout cela – et fasciné par cette incroyable procédure. Seulement environ 20 minutes.

“Le patch reste en place jusqu’à demain matin. C’est un iPatch! Donc, évidemment, je vais bientôt devoir l’enlever et le remettre en place. Un grand merci à mon ophtalmologiste le brillant Robin Hamiltonet mon anesthésiste Con, et toutes les personnes adorables de la London Clinic qui ont pris soin de moi avec tant de gentillesse. “

MaiLa chirurgie oculaire est intervenue après plusieurs alertes à la santé en 2020, notamment une crise cardiaque, une hémorragie de l’estomac et d’autres complications.

En octobre dernier, le guitariste a dit L’Express qu’il pensait que le coronavirus était à blâmer pour sa terrible épreuve de santé parce qu’il était “la personne la plus en forme de ce dernier REINE tournée que nous avons faite »et« n’a coché aucune des cases pour avoir une crise cardiaque ».

“J’ai une théorie, qui est: je suis conscient que j’ai eu une très mauvaise toux la plupart du temps pendant cette tournée. Et parfois, je me sentais assez sombre et je pensais que je me sentais juste fatigué”, a-t-il déclaré à le temps.

“Je pense qu’il est possible que j’ai eu le virus COVID au début de la tournée en Corée, au Japon et en Australie en janvier [of 2020], et je l’ai surmonté, mais cela a épaissi le sang, ce qui apparemment le fait, et cela aurait pu être le déclencheur qui m’a donné la crise cardiaque », a-t-il poursuivi.

“Je pensais qu’il était trop tôt pour l’obtenir [COVID] mais la preuve semble maintenant être que le virus était là, ” Mai ajoutée.