Plus tôt cette semaine, les organisateurs de la prix britanniques, Industrie phonographique britanniqueprix annuels de la musique populaire de , ont annoncé qu’ils supprimaient quatre prix – artiste solo masculin, artiste solo féminin, artiste solo masculin international et artiste solo féminine internationale – en faveur de deux catégories non sexistes – artiste de l’année et artiste international de l’année. Ils ont déclaré que le changement visait à récompenser les artistes « uniquement pour leur musique et leur travail, plutôt que pour la façon dont ils choisissent de s’identifier ou comme les autres peuvent les voir » et faisait partie de « l’engagement de l’événement à faire évoluer le spectacle pour qu’il soit aussi inclusif et pertinent que possible ». possible. »

Parler à Le miroir journal à ITV‘s Palooza événement à Londres le 23 novembre, Peut a été cité comme disant qu’il croyait REINE « ne serait pas considéré comme suffisamment diversifié » si lui et ses camarades de groupe commençaient aujourd’hui. Il aurait ajouté qu’il était « très mal à l’aise face à certaines des décisions prises par peur ».

Cependant, le rockeur de 74 ans s’est depuis rendu sur les réseaux sociaux pour affirmer qu’il avait été « pris en embuscade » et il a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas offenser. Dans un Instagram poste, il a écrit: « J’ai été pris en embuscade et complètement recousu par un journaliste au récent ITV un événement. Et cela a conduit à tout un tas d’articles de presse donnant l’impression que je suis hostile aux personnes trans. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. Mes propos étaient subtilement tordus. J’aurais dû faire mieux que de parler à ces pirates de presse prédateurs.

« Sincères excuses à tous ceux qui ont été blessés par les histoires », a-t-il poursuivi. « Mon cœur est ouvert comme toujours aux humains de toutes les couleurs, de toutes les croyances, de tous les sexes et de toutes les sexualités, de toutes formes et tailles – et de toutes les créatures. Nous méritons tous le respect et une place égale dans ce monde. Et je vous remercie tous. qui est intervenu pour me défendre ces derniers jours. Cela signifie tellement que vous avez confiance en moi.

Dans son entretien sur le tapis rouge au ITV un événement, Brian aurait déclaré : « Je me sens très mal à l’aise face à certaines des décisions qui sont prises, souvent par peur. Parce que les gens ont tellement peur d’être interpellés. C’est une atmosphère horrible.

« Je suis sûr que si REINE commencé maintenant, nous serions obligés d’avoir des gens de différentes couleurs et de différents sexes et un trans [person], mais la vie ne doit pas être comme ça. Nous pouvons être séparés et différents. »

Dans un entretien séparé avec le soleil sur la question de savoir si la suppression des catégories unisexes désavantagerait les femmes artistes, Peut aurait déclaré au journal : « Honnêtement, je ne sais pas si cela désavantage un groupe, mais c’est une décision qui a été prise sans beaucoup de réflexion. Je ne sais pas quelles sont les conséquences à long terme. Beaucoup de choses fonctionnent assez bien. bien et peut être laissé seul.Je pense que certaines choses doivent revenir en arrière.

« Ce qui compte, c’est la justice et l’égalité des chances, peu importe qui vous êtes, et cela ne se produit pas en ce moment car tout le monde tire des conclusions hâtives et tout le monde a peur de faire la mauvaise chose », Peut ajoutée. « Je trouve cela très inconfortable. Je ne pense pas que les choses se passent très bien, je dois dire. »

Après Peutles commentaires originaux de ont été publiés, un certain nombre de Twitter les utilisateurs ont claqué le guitariste, beaucoup faisant remarquer que REINE était à l’origine dirigé par Freddie Mercury, une personne queer de couleur vivant avec le VIH.



