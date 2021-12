Brian May de Queen’s dit que son prochain album solo serait « probablement » instrumental

Dans une nouvelle interview avec le magazine Goldmine, REINE guitariste Brian May On lui a demandé s’il pensait un jour à enregistrer un autre album solo. Il a répondu : « Oui, j’y pense. Et assez étrangement, je pense que ce serait probablement déterminant cette fois. Parce que j’ai assez d’idées. Et j’ai beaucoup de choses en suspens. Alors, oui, j’y pense. Et peut-être que l’opportunité se présente. Nous avons un grand monde de tournées à faire. Et nous avons reporté et reporté le REINE tournée, que nous avons commencée juste avant que COVID ne se produise. En mai prochain, nous ferons un tas de tournées. Une fois cela fait, je pense que j’aurai l’occasion de m’asseoir, et si je suis épargné, comme disait ma mère, et que je suis toujours fonctionnel, je pense que je pourrais faire cet album. Probablement pas avant. Je ne pense pas pouvoir le faire maintenant. Je suis trop impliqué dans les rééditions. En fait, j’adore ça. J’aime vraiment passer en revue et polir. j’ai [1998’s] ‘Un autre monde’ faire ensuite. je vais faire ‘Star Fleet [Project]’ [1983 EP released under the BRIAN MAY + FRIENDS banner], qui est celui avec Eddie Van Halen, après ça. Il y a une montagne de trucs que je veux peaufiner et mettre là-bas, donc c’est là. C’est un bon, bon sentiment de l’avoir là-bas. »

Peutpremier album solo de 1992’s « Retour à la lumière », qui a longtemps été indisponible sur CD, vinyle et streaming, a récemment été réédité sur divers formats contenant la tracklist originale ainsi que des chansons bonus live et studio enregistrées à l’époque.

A sa sortie, « Retour à la lumière » était un coup sans réserve. Atteindre le numéro 6 dans le classement des albums au Royaume-Uni, il a produit une paire de singles indélébiles. Présenté à REINE fans lors d’une performance émouvante au Freddie Mercury concert hommage au stade de Wembley en avril 1992, « Trop d’amour va te tuer » atteint le n ° 5 au Royaume-Uni « Conduit par vous » avait déjà culminé au n ° 6. L’hymne « Retour à la lumière » et rigoler « Résurrection » également cartographié, tandis que l’instrumental « Dernier horizon » deviendrait un aliment de base à la fois Brian May concerts en solo du groupe et Peut‘s plus tard en direct retour à REINE.

En 2004, REINE recruté MAUVAISE COMPAGNIE chanteur Paul Rodgers, avec qui ils ont effectué deux tournées mondiales et sorti un album, « Les Roches du Cosmos », en 2008. Ils se séparèrent à l’amiable un an plus tard lorsque Rodgers renvoyé à MAUVAISE COMPAGNIE. Depuis 2011, REINE a été mené par le finaliste « American Idol » Adam Lambert.

Lambert, Peut et batteur Roger Taylor a partagé la scène pour la première fois pendant « Idole américaine » en mai 2009 pour une performance de « Nous sommes les champions ». Ils s’associent à nouveau en 2011 au MTV European Music Awards à Belfast, en Irlande pour une finale électrisante de huit minutes de « Le spectacle doit continuer », « Nous allons vous bercer » et « Nous sommes les champions » et à l’été 2012, Lambert a présenté une série de spectacles avec REINE à travers l’Europe ainsi que des dates en Russie, en Ukraine et en Pologne. Depuis, ils ont effectué un certain nombre de tournées et se sont produits dans certains des plus grands festivals du monde.

