Brian May de Queen’s explose les anti-vaccins : “Ce sont des gâteaux aux fruits”

REINE‘s Brian May a commenté Eric Claptona récemment annoncé qu’il ne se produirait plus dans des lieux exigeant que les participants présentent une preuve de vaccination. L’annonce est intervenue après que le Premier ministre britannique Boris Johnson‘s mandat que des “passeports de vaccins” soient requis pour l’entrée dans les boîtes de nuit et les lieux d’ici la fin septembre.

“J’adore Eric Clapton, c’est mon héros, mais il a des points de vue très différents de moi à bien des égards”, Brian a dit Indépendant. “C’est une personne qui pense que c’est bien de tirer sur des animaux pour le plaisir, donc nous avons nos désaccords, mais je ne cesserais jamais de respecter l’homme.

“Les anti-vaccins, je suis désolé, je pense que ce sont des gâteaux aux fruits”, Mai a continué. “Il y a beaucoup de preuves pour montrer que la vaccination aide. Dans l’ensemble, ils ont été très sûrs. Il y aura toujours des effets secondaires dans tout médicament que vous prenez, mais dire que les vaccins sont un complot pour vous tuer, je ‘ Je suis désolé, ça va dans le pot de gâteau aux fruits pour moi.”

Dans Clapton, il a déclaré qu’il refuserait de jouer à “toute scène où il y a un public discriminé”.

“Suite à l’annonce du Premier ministre le lundi 19 juillet 2021, je me sens tenu par l’honneur de faire ma propre annonce”, Clapton mentionné. “Je tiens à dire que je ne jouerai sur aucune scène où il y a un public discriminé. À moins qu’il n’y ait des dispositions pour que toutes les personnes y assistent, je me réserve le droit d’annuler le spectacle.”

Clapton précédemment critiqué les blocages institués dans le monde à la suite de la pandémie de coronavirus et attisé la peur et les théories du complot après avoir reçu un vaccin COVID-19. Clapton a raconté son expérience négative avec le AstraZeneca tiré, suggérant que les effets secondaires avaient été si “graves” qu’il avait peur de “ne plus jamais jouer”. Il a également dit qu’il avait été inspiré par un autre musicien devenu militant anti-vaccin, Van Morrison.

