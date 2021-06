Brian May de Queen’s publie une vidéo remasterisée pour le single classique “Driven By You”

Brian MayLe premier succès solo de et l’inoubliable publicité télévisée pour laquelle il a été fait provenaient des origines les plus improbables.

“Conduit par vous” est, sans aucun doute, l’un des hymnes les plus entraînants et durables du rock. Écrit à l’origine pour un Gué publicité télévisée automobile, la piste solo a été un succès mondial lorsqu’elle a fait ses débuts en tant que single off Mai1992 “Retour à la lumière” album. Mais la chanson inoubliable a eu ses débuts à des océans loin des routes ouvertes de la campagne britannique qui étaient encadrées dans cette publicité télévisée.

Sorti à l’origine en novembre 1991, “Conduit par vous” a connu du succès dans le monde entier, atteignant notamment la 6e place du classement des célibataires britanniques et la 9e place aux États-Unis Panneau d’affichage tableau des albums rock. Réédité en téléchargement le 25 juin avant la prochaine réédition remasterisée de Mai‘s “Retour à la lumière” album le 6 août, la réédition du morceau est accompagnée d’un nouveau montage vidéo torride pour le 30e anniversaire. La performance a été filmée à l’origine lorsque le REINE la légende a chanté le morceau en direct pour la première fois au 1991 Légendes de la guitare concert à Séville, en Espagne, et lors de sa tournée en 1992 en Amérique du Sud.

Les séquences énergiques présentent Brian interpréter la chanson avec un groupe de stars, y compris Powell confortable à la batterie, Neil Murray à la basse et Steve Vai à la guitare rythmique. Plus, Rick Wakeman et Mike Moran aux claviers, aux côtés Maggie Ryder, Miriam Stockley et Chris Moran sur les choeurs.

Partager l’histoire avec “Conduit par vous”, Mai cite une salle de bain de piscine de Los Angeles comme point de départ improbable de sa chanson classique.

“Il y a une sorte de mystère dans l’écriture de chansons. On ne sait jamais d’où elles viennent”, dit-il. “Tout ce que je sais, c’est que j’étais assis autour d’une piscine à Los Angeles avec un producteur de publicité. Il est assis là à prendre le soleil. Je suis là avec ma future femme à me faire bronzer au bord de la piscine, et nous discutons. Et il dit : ‘ Oh, vous écrivez des chansons, n’est-ce pas ? J’ai dit : ‘Oui, j’écris des chansons.’ Il a dit : “Eh bien, pourriez-vous écrire une chanson pour une publicité ? L’avez-vous déjà fait ?” Et j’ai dit : ‘Non, je ne l’ai jamais fait.’ Il a demandé : « Voudriez-vous ? Et j’ai dit : ‘Oui, je serais très intéressé.’ Il m’a ensuite demandé ce que je ressentirais à propos d’un slogan qui dit : « Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour vous ».

“Et je me suis dit ‘Ouais, je pouvais m’identifier à ça’ parce que je peux le ressentir dans mon esprit à propos de moi-même. Et cela a été modifié plus tard. C’est devenu ‘Tout ce que nous faisons est guidé par vous’ voitures et j’aimais encore plus ça. Et dès qu’il a dit ça, je suis allé dans la salle de bain avec mon petit magnétophone et j’ai chanté quelques trucs dans le magnétophone. J’ai chanté la plupart des couplets et un peu du refrain, ce qui c’est comme ça que ça se passe avec moi. Soudain, une lumière s’allume et je pouvais l’entendre dans ma tête, je pouvais tout entendre, « Conduit par vous », et je l’ai écrit pour eux, pour le constructeur automobile Ford, et je l’ai terminé très rapidement. Je suis entré en studio à mon retour, je l’ai terminé rapidement pour eux, et puis ils ont aimé.”

Revisiter “Conduit par vous” aujourd’hui, Mai a également révélé comment la chanson a aidé à créer une compréhension particulière avec Freddie Mercury dans ses derniers jours et comment le REINE Le chanteur a encouragé son cher ami et compagnon de groupe à «trouver ses ailes» dans sa carrière solo.

Parler de Freddie, Mai dit: “Je l’ai joué pour Freddie et j’ai dit, ‘Freddie, vous savez si cela devient un REINE piste, ce qu’il pourrait faire, vous devriez évidemment le chanter. Il a écouté et a dit : ‘Tu l’as très bien fait chérie, et je pense que tu devrais le chanter’. Maintenant, que ce soit parce qu’il pensait vraiment que je l’avais bien chanté ou simplement parce qu’il ne voulait rien chanter, je ne sais pas. Mais il a dit : ‘C’est beau. C’est bien. C’est très complet à sa manière. Tu devrais le faire.’ Et il a dit quelque chose de très profond à l’époque. Il a dit: ‘Vous savez que nous pensons tous et nous nous demandons ce qui va m’arriver, et vous n’avez pas à vous sentir gêné à ce sujet. Vous savez que vous devriez penser à votre carrière solo en ce moment et si c’est le début de votre carrière solo, alors c’est un début très digne. C’est probablement le début de votre recherche d’ailes comme vous devez le faire.’ Donc Freddie était très clairvoyant et très généreux comme toujours et m’a en quelque sorte donné la permission de le faire en solo, ce que j’ai fait.

“J’ai réécrit les mots comme un morceau de thérapie relationnelle, vous savez, ‘Tout ce que je fais est guidé par vous’ et je l’ai sorti en single et ça a été un succès. C’était donc un bon coup de pouce pour moi de sentir que je pouvais faire les choses par moi-même. Je n’étais pas qu’un morceau de REINE. Et c’est ce que je crois au sujet du noyau des chansons ; parfois vous ne savez pas pourquoi vous les écrivez. Vous ne savez pas d’où cela vient, mais cela peut être canalisé d’une manière qui a du sens de diverses manières. Et les choses sont toujours à propos de la vie pour moi; ils sont toujours sur les relations. Soit mes relations ou mes relations avec les gens autour de moi. Il s’agit d’interactions humaines. C’est pour moi la chose la plus excitante au monde ; la chose la plus importante et la plus difficile à réussir dans votre vie. Beaucoup de gens peuvent faire des choses formidables. Tu sais, piloter des avions, aller sur la Lune. Les relations… pas si faciles. Il s’agit donc de ça, comme toujours.”

“Hors de la lumière”, la version compagnon disponible dans le “Retour à la lumière” coffret et sur les formats 2CD et numérique, propose trois versions alternatives de “Conduit par vous” y compris l’original Gué version publicitaire et un Confortable et Daniel ’93 version.

“Conduit par vous” est disponible en téléchargement et en streaming à partir du 25 juin.

“Retour à la lumière” La réédition remasterisée est disponible le 6 août sur CD, vinyle, cassette, téléchargement numérique et formats de streaming.