Brian May de Queen’s sur la gestion de divers défis pendant la pandémie: « Je dois être reconnaissant que nous soyons là du tout »

Dans une toute nouvelle interview avec Britian’s ITV, REINE guitariste Brian May réfléchi aux nombreux défis auxquels lui et sa femme ont été confrontés pendant la pandémie, notamment faire face à plusieurs problèmes de santé et regarder les eaux usées inonder sa maison de Londres et détruire bon nombre de ses biens précieux.

« Ouais, nous avons traversé beaucoup de choses », a-t-il dit (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et je dois être reconnaissant que nous soyons ici. Le coup final, après tous les trucs physiques, nous avons inondé la maison, donc c’était une sorte de coup final, car cela enlève beaucoup de vos sentiments de sécurité [standing by helplessly as] vos biens précieux montaient ou descendaient, devrais-je dire, dans des eaux sales. Et je pense que nous nous en remettons encore. C’est drôle, ça fait quelque chose pour votre psyché. »

Peut a poursuivi en disant qu’il était resté occupé avec REINE-activités connexes, y compris la préparation de la prochaine tournée du groupe.

« Il se passe encore beaucoup de choses dans les coulisses », a-t-il déclaré. « REINE ne meurt jamais, vraiment. Et je dois être très reconnaissant pour cela. Et il ne dort jamais non plus — nous faisons toujours des trucs, remixons des trucs. Je suis assis ici dans le studio dans lequel j’ai fait beaucoup de mon matériel solo mais aussi nous avons beaucoup travaillé sur le dernier REINE album, le « Fait au paradis » album. Et les choses se passent toujours. Nous remixons, nous repolissons, nous reconditionnons parce qu’il y a une demande constante – merci – de la part de gens qui veulent voir certains des vieux morceaux mis à jour dans les médias modernes. Alors, oui, nous restons occupés, et nous sortirons. Je travaille sur ma forme physique, ce qui est la meilleure chose que je puisse faire en ce moment, très, très avidement, car en mai prochain, nous reprendrons la route, espérons-le, poursuivant le tour du monde que nous avons interrompu lorsque COVID frappé. »

En juillet dernier, Brian est devenu désemparé après que l’eau a détruit une partie de sa maison, ruinant des biens précieux et des souvenirs. Il a ensuite dit à ses 2,9 millions de followers sur Instagram que l’inondation était la faute du conseil, approuvant la construction de sous-sols mal conçus dans la banlieue aisée de l’ouest de Londres, à Kensington, avec un drainage « inefficace ».

Il y a un an et demi, Peut a dû être hospitalisé après s’être déchiré les fesses « en lambeaux » en jardinant. En conséquence, il a développé une sciatique sévère et a souffert de ce qu’il a décrit plus tard comme une « petite crise cardiaque » à cause du médicament. Peut a ensuite eu une mauvaise réaction à son médicament contre la crise cardiaque et a failli mourir. Plus récemment, Brian subi une opération des yeux de la cataracte.



