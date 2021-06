Brian May de Queen’s va rééditer son premier album solo

“Tout le monde a envie d’une saison de BM des rééditions avec plein d’extras juteux ?” a demandé Brian May à travers son Instagram feed en 2020. “On travaille sur un plan !!!” La première étape de ce plan se concrétise maintenant, avec la réédition tant attendue du légendaire REINE premier album solo superlatif du guitariste. Près de 30 ans après sa sortie initiale, “Retour à la lumière” est un témoignage intime et expansif du talent et de la ténacité de l’un des plus grands guitaristes et auteurs-compositeurs de sa génération.

A sa sortie en septembre 1992, “Retour à la lumière” était un coup sans réserve. Atteignant le n ° 6 dans le classement des albums britanniques, il a produit une paire de singles indélébiles. Présenté à REINE fans lors d’une performance émouvante au Freddie Mercury concert hommage au stade de Wembley en avril 1992, “Trop d’amour va te tuer” atteint le n ° 5 au Royaume-Uni “Conduit par vous” avait déjà culminé au n ° 6. L’hymne “Retour à la lumière” et rigoler “Résurrection” également cartographié, tandis que l’instrumental “Dernier horizon” deviendrait un aliment de base à la fois Brian May concerts en solo du groupe et Mai‘s plus tard en direct retour à REINE.

Parfois rock, parfois réfléchissants, les singles donnent une idée de la profondeur et de la portée de l’album. “L’obscurité” reconfigure REINE‘s “Nous allons vous bercer” à des fins introspectives et se construit en un crescendo symphonique, avant que la chanson-titre pleine de sang ne commence Mai‘s stalle entre ses voix multipistes, ses refrains euphoriques et ses guitares croustillantes. “Jeton d’amour” fait partie de BrianLes chansons de “maman et poppa”, l’histoire d’une rupture tracée sur fond de blues-rock. Co-crédité au batteur Powell confortable et mettant en vedette un musicien de rock vénéré Don Airey aux claviers, “Résurrection” est un rocker à haute énergie scintillant, avec probablement autant d’overdubs d’opéra que “Rhapsodie bohémienne”. Avec un tour de force de Mai à la guitare et à la pyrotechnie cataclysmique de batterie de Powell, pour beaucoup c’est le morceau exceptionnel de l’album. Lyriquement, il est monté sur des fondations personnelles, troublé au cœur mais déterminé à trouver l’espoir dans « la promesse de l’avenir ».

“Trop d’amour va te tuer” est un confessionnal brûlant, qui Brian cite comme peut-être l’enregistrement le plus important de sa vie. Il a gagné un convoité Ivor Novello prix (Meilleure chanson musicalement et lyriquement) et est réapparu plus tard dans une incarnation différente en tant que REINE Piste. « Conduit par vous » est un hit rocker harmonieux avec un refrain entraînant, le résultat de Brian accepter le défi de créer une piste pour un Gué publicité télévisée pour la voiture. Compagnon de groupe Freddie complimenté Brian sur cette prestation vocale. Le crève-cœur “Rien que du bleu” est co-crédité à Powell confortable et est la piste sœur de “Quelque part dans le temps” de son “Les tambours sont de retour” album. La chanson a été écrite par Brian la nuit avant Freddie Mercury décédé. REINE‘s Jean Diacre fait une apparition rare à la basse.

Le tapage “J’ai peur” porte Brianles craintes de sa manche, tandis que “Dernier horizon” atteint un sentiment de sérénité dans son travail expressif de guitare. Écrit pour skiffle star Lonnie Donegan, « Laissez votre cœur dominer votre tête » prouve BrianC’est un moyen facile avec une mélodie entraînante. “Juste une vie” est une élégie poignante à un être cher perdu, mais très inhabituel en ce sens Brian a écrit la chanson sur quelqu’un qu’il n’a jamais rencontré – n’a connu que lors d’une célébration de sa vie.

Enfin, une joyeuse reprise – la seule de l’album – de LES PETITS VISAGES‘ “Rouler” – réaligne Brian avec certaines de ses premières racines rock.

Tout au long, les nombreuses saveurs de “Retour à la lumière” rappelle-nous combien il est vital Brianl’écriture de REINE. Outre son travail de guitare incomparable, ses crédits d’écriture incluent des ballades (“Sauve-moi”), épopées en plusieurs parties (“Le chant du prophète”), thèmes de films (“Thème Flash”), entraînements blues (“Dormir sur le trottoir”) et de nombreux rockers à alésage complet – y compris, bien sûr, piétiner le mât de tente vivant “Nous allons vous bercer”.

Écrit au cours d’une période d’immense bouleversement personnel entre 1988 et 1992, “Retour à la lumière” trouve Brian assumer la vedette avec une honnêteté et un talent cathartiques. Il a suivi les pertes de son père et REINE leader Freddie Mercury, et la cessation temporaire des activités de la bande. Il a également suivi Maila séparation de sa première femme en 1988 et sa relation avec Anita Dobson, ce qui a fait de lui le destinataire involontaire de l’attention des tabloïds. Dans des interviews, il a parlé des luttes qu’il a vécues à la suite de ces changements de vie, décrivant l’album comme une sorte de thérapie.

Dans sa fabrication, il a obtenu le soutien d’amis et de collaborateurs légendaires. Aux côtés de Diacre, Powell et Airey, invités inclus Neil Murray et Gary Tibbs (ADAM ET LES FOURMIS, MUSIQUE ROXY) à la basse, Geoff Dugmore à la batterie (« Laissez votre cœur dominer votre tête », “Rouler”), et Mike Moran au piano/claviers sur trois pistes. L’assistance vocale est venue du célèbre chanteur britannique Chris Thompson, avec des choeurs à divers moments de Miriam Stockley, Maggie Ryder, Suzie O’List et Gill O’Donovan.

Longtemps indisponible sur les services de CD, vinyle, téléchargement numérique et streaming, la réédition arrive avec la supervision audio de Justin Shirley Smith et Kris Fredriksson. Sur les notes de pochette de la version originale, Shirley Smith reçu un nom affectueux pour, écrit Brian, “faire face à mes habitudes d’enregistrement erratiques” dans son rôle de co-producteur et ingénieur du son. “Brian est un perfectionniste et il ne laissera rien tant qu’il ne sera pas heureux”, déclare Shirley Smith, dont le travail pour REINE remonte à 1984.

Ingénieur du son Fredriksson voulait voir ce perfectionnisme reflété dans la réédition. “S’il n’était pas disponible et que nous allons le rééditer”, note-t-il, “nous avons pensé pourquoi ne pas le faire remasteriser par le meilleur ingénieur de mastering au monde ?” Entrer Grammy gagnant Bob Ludwig, qui a travaillé à partir des mélanges plats originaux restaurés pour assurer cette nouvelle édition de “Retour à la lumière” sonne mieux que jamais.

Pendant ce temps, Fredriksson lancez le large pour trouver des pistes bonus pour un deuxième disque, “Hors de la lumière”. Brian‘s Red Special parle de versions instrumentales obsédantes de “Rien que du bleu”, “Trop d’amour va te tuer” et “Juste une vie”. “Conduit par vous deux”, les Gué version publicitaire de “Conduit par vous” et “Conduit par vous” (Cozy et Neil Version ’93) figurent également à côté de quelques coupes en direct. “’39/Laissez votre cœur dominer votre tête”, “Dernier horizon” et “Nous allons vous bercer” ont été enregistrés lors d’un spectacle triomphal de la Brixton Academy le 15 juin 1993, documenté sur le “Vivre à l’Académie Brixton” album et film, où le Brian May groupe en vedette Powell (tambours), Spike Edney (claviers), Jamie Moïse (guitare), Neil Murray (basse) et, aux chœurs, Catherine Porter et Shelley Preston. La version en direct de “Trop d’amour va te tuer” a été enregistré au Palace Theatre, Los Angeles, le 6 avril 1993; la nuit avant, Brian et un invité spécial a traversé REINE favori des concerts “Attache ta mère” au “Le spectacle de ce soir avec Jay Leno”. “Bienvenue, Monsieur Slash,” dit Brian, comme le GUNS N’ ROSES le guitariste notifie Mail’influence multigénérationnelle de .

A l’occasion de la réédition, “Retour à la lumière” sera disponible dans un coffret en édition collector comprenant un LP exclusif en vinyle blanc, deux CD, un livre de 32 pages, une impression d’art de 12 pouces, une carte de téléchargement et un badge en émail, le tout présenté dans une boîte à couvercle relevable. Une édition limitée (x1 000) du même coffret est disponible en exclusivité sur REINE boutique en ligne avec une impression d’art signée de 12 pouces.

L’album sortira également en vinyle noir 1LP 180g, 1CD, 2CD deluxe, cassette et formats numériques, avec “Hors de la lumière” disponible dans le coffret, sur les formats 2CD et numérique. Un Picture Disc 1LP en édition limitée sera également disponible en exclusivité sur REINE boutique en ligne.

Sur tous les fronts, “Retour à la lumière” se dresse comme un album de cœur et de résilience, d’élévation et de sensibilité.

“Dans mon esprit, cet album s’appelait toujours “Retour à la lumière”,” a écrit Brian sur les notes originales de la pochette. “Au début, je n’avais aucun espoir réel de trouver la lumière; maintenant, elle brille faiblement, de manière encourageante, mais toujours par intermittence dans la salle des glaces autour de moi.”

Près de trois décennies plus tard, BrianLes nouvelles notes de pochette de ‘ comprennent un hommage au regretté et grand Powell confortable, accompagnée d’une réflexion sur la recherche des documents de l’album.

“En 2021, présenter fièrement et affectueusement cette œuvre à un nouveau public”, écrit Brian, “et en notant attentivement mes notes de pochette originales, je peux signaler que je suis toujours en quête de réponses à la plupart des questions posées dans cette suite de chansons, et à ce jour, la Lumière brille toujours sombrement, d’une manière alléchante, toujours un peu hors de portée. La musique nous fait traverser. Éclairé par l’honnêteté émotionnelle, les gros morceaux, le rock’n’roll vim et le travail de guitare de classe mondiale, “Retour à la lumière” brille.

“Retour à la lumière” liste des pistes :

01. L’obscurité (Mai)



02. Retour à la lumière (Mai)



03. Jeton d’amour (Mai)



04. Résurrection (Mots : May. Musique : May, Powell, Page)



05. Trop d’amour va te tuer (Mai, Musker, Lamers)



06. Conduit par vous (Mai)



07. Rien que du bleu (Mots : mai. Musique : mai, Powell)



08. J’ai peur (Mai)



09. Dernier horizon (Mai)



dix. Laissez votre cœur gouverner votre tête (Mai)



11. Juste une vie (Mai)



12. Rouler sur (Mai)

Produit par Brian May.

Co-produit et conçu par Justin Shirley Smith.

Toutes les voix, choeurs, guitares, claviers et tout le reste — par Brian May sauf indication contraire.

“Hors de la lumière” liste des pistes :

01. Rien que du bleu – Version guitare (May, Powell, Makin, Nicholls)



02. Trop d’amour va te tuer – Version guitare (May, Musker, Lamers)



03. Juste une vie – Version guitare (mai)



04. Conduit par vous deux (Mai)



05. Conduit par vous – Version publicitaire Ford (mai)



06. Attache ta mère (avec Slash) (mai) (En direct dans le Tonight Show avec Jay Leno, 5 avril 1993)



07. Trop d’amour va te tuer (Mai) (Live au Palace Theatre, Los Angeles, 6 avril 1993)



08. ’39 / Laissez votre cœur gouverner votre tête (Mai) (En direct à la Brixton Academy, 15 juin 1993)



09. Dernier horizon (Mai) (En direct à la Brixton Academy, 15 juin 1993)



dix. Nous allons vous bercer (Mai) (En direct à la Brixton Academy 15 juin 1993)



11. Conduit par vous – Cosy et Neil Version ’93 (mai)

Les pistes Live sont lues par le Brian May groupe de la “Retour à la lumière” tournée 1993.

Brian May: Voix/Guitare



Powell confortable: Tambours



Neil Murray: Basse



Spike Edney: Claviers



Jamie Moïse: Guitare/Voix



Cathy Porter: Voix



Shelley Preston: Voix

Audio supervisé par Justin Shirley Smith et Kris Fredriksson.

Maîtrisé par Bob Ludwig et Adam Ayan, Passerelle Mastering Studios, Portland, ME.

Restauration audio Kris Fredriksson.

Mastering vinyle demi-vitesse Miles Showell à Studios d’Abbey Road.