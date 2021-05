Brian May et Roger Taylor aimeraient sortir une nouvelle musique de Queen avec Adam Lambert: mais “ ça doit être parfait ”

REINEde Brian May et Roger Taylor ont confirmé à Spotifyde “Rock ça avec Allison Hagendorf” qu’ils ont essayé d’enregistrer une nouvelle chanson avec le chanteur Adam Lambert mais ils ont finalement décidé de ne pas le publier. “Ouais, nous avons eu un petit tour de jeu,” Brian dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Nous n’avons en fait rien fini à notre satisfaction. Cela doit être parfait, ce doit être génial quand nous sortons avec quelque chose … Mais, oui, cela pourrait arriver.”

Ajoutée Roger: “J’aimerais que cela se produise, mais comme Brian dit, ça doit être vraiment génial. Cela ne peut pas être ordinaire, et je pense que nous serions tous très déçus si cela sortait et que tout le monde disait: “Hmmm …” Ça doit être bon. “

Mai et Taylor a continué à louer le courant REINE chanteur et ancien “Idole américaine” finaliste, avec Roger en disant: “Adam est un talent exceptionnel, et je ne saurais trop parler de lui. Sa voix est incomparable. Cela n’a été qu’un plaisir depuis que nous travaillons ensemble, c’est pourquoi nous continuons à le faire. “

Ajoutée Brian: “Je l’appelle le GFG – le cadeau de Dieu – parce que nous ne cherchions pas ça. Et d’une manière ou d’une autre il était là. Et, bien sûr, il n’imite pas [late QUEEN singer] Freddie [Mercury] sous n’importe quelle forme ou forme, mais il est capable de relever le défi d’interpréter chacune de ces chansons et d’en faire quelque chose de spécial, même à la lumière de l’histoire. Il a de grandes chaussures à remplir. Et c’est un phénomène. Il n’y a pas de doute. Personne d’autre n’aurait pu entrer dans cet endroit. Nous aimons Adam, et j’espère que nous serons de retour avec lui en mai et juin prochains. “

Les sessions d’enregistrement de la piste «abandonnée» susmentionnée auraient eu lieu à Nashville au cours d’une LA REINE + ADAM LAMBERT Tournée américaine.

Lambert, Mai et Taylor a d’abord partagé la scène pendant “Idole américaine” en mai 2009 pour une représentation de “Nous sommes les champions”. Ils ont de nouveau fait équipe en 2011 au MTV European Music Awards à Belfast, en Irlande pour une finale électrisante de huit minutes “Le spectacle doit continuer”, “Nous allons vous bercer” et “Nous sommes les champions” et à l’été 2012, Lambert a effectué une série de spectacles avec REINE à travers l’Europe ainsi que des dates en Russie, en Ukraine et en Pologne. Depuis, ils ont effectué un certain nombre de tournées et se sont produits dans certains des plus grands festivals du monde.

En mai 2019, Lambert a dit qu’il n’était pas convaincu que c’était la bonne décision pour lui d’enregistrer de la nouvelle musique avec REINE. Parler à Faim, il a déclaré: “Les gens demandent toujours si nous voulons enregistrer ensemble, et je ne suis pas sûr que cela ait un sens, car ce ne serait pas vraiment REINE, parce que, pour moi, REINE est Freddie. Ce que je préfère, c’est collaborer, organiser ces concerts et créer sur scène – c’est super épanouissant et excitant. Pour présenter ces idées à ces deux messieurs – surtout quand ils aiment l’idée. “

Lambert précédemment minimisé le Mercure des comparaisons, en disant: “Il n’y en aura jamais d’autre, et je ne le remplace pas. Ce n’est pas ce que je fais. J’essaie de garder le souvenir vivant, et de rappeler aux gens à quel point il était incroyable, sans l’imiter. J’essaie de partager avec le public à quel point il m’a inspiré. “

En 2004, REINE recruté MAUVAISE COMPAGNIE chanteur Paul Rodgers, avec qui ils ont effectué deux tournées mondiales et sorti un album, «Les roches cosmos», en 2008. Ils se sont séparés à l’amiable un an plus tard lorsque Rodgers renvoyé à MAUVAISE COMPAGNIE. Depuis 2011, REINE a été affronté par Lambert.



