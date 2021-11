Brian May s’excuse après sa réaction aux catégories non sexistes des Britanniques

Brian May a déclaré que Queen « ne serait pas considérée comme suffisamment diversifiée » s’ils sortaient aujourd’hui (Photo: .)

Brian May est revenu sur ses commentaires précédents sur la suppression des catégories genrées par les Brit Awards, insistant sur le fait qu’il n’était pas « inamical envers les personnes trans ».

Le guitariste de Queen a réagi à la décision révolutionnaire des Britanniques d’introduire des catégories non sexistes pour ses prix 2022, les nominations masculines et féminines étant entièrement supprimées dans le but de promouvoir l’inclusivité.

S’adressant à The Sun à ITV Palooza la semaine dernière, Brian aurait déclaré qu’il pensait que son légendaire groupe de rock Queen « ne serait pas considéré comme suffisamment diversifié » s’il commençait aujourd’hui. L’icône du rock aurait déclaré qu’il était « très mal à l’aise à propos de certaines des décisions prises par peur » en référence aux Britanniques.

Cependant, Brian, 74 ans, a affirmé qu’il avait été « pris en embuscade » et ne voulait pas offenser.

Dans une publication sur Instagram, le musicien a écrit : » Sincères excuses à tous ceux qui ont été blessés par les histoires. Mon cœur est comme toujours ouvert aux humains de toutes couleurs, de toutes croyances, de tous sexes et sexualités, de toutes formes et tailles – et de toutes créatures.

« Nous méritons tous le respect et une place égale dans ce monde. Et je remercie tous ceux d’entre vous qui se sont mobilisés pour me défendre ces derniers jours.

Brian dit que son « cœur est toujours ouvert à tous les humains » (Photo : Rex Features)

« Cela signifie tellement que vous avez confiance en moi. Avec amour – Bri.’

Il a reçu le soutien d’Adam Lambert, qui a joué avec Queen en tant que leader pendant près d’une décennie, et a laissé une chaîne d’emoji au cœur rouge.

Dans son interview sur le tapis rouge lors de la soirée ITV parsemée de stars jeudi dernier, Brian aurait déclaré à la publication: « Je me sens très mal à l’aise face à certaines des décisions qui sont prises, souvent par peur.

« Parce que les gens ont tellement peur d’être interpellés. C’est une atmosphère horrible.

Dua Lipa a remporté le prix de la dernière femme britannique de l’année avec des nominations genrées supprimées (Photo: .)

« Je suis sûr que si Queen commençait maintenant, nous serions obligés d’avoir des gens de différentes couleurs et de différents sexes et un trans [person], mais la vie ne doit pas être comme ça. Nous pouvons être séparés et différents.

Fredde Mercury, décédé en 1991, est né de parents parsi-indiens et s’est décrit comme bisexuel. Il était également bien connu pour jouer avec l’expression du genre, redéfinissant la masculinité dans la musique rock.

Les Brit Awards ont abandonné leurs catégories sexospécifiques après que des musiciens, dont Sam Smith, qui s’identifie comme non binaire, aient appelé au changement.

Plus: Brit Awards



Les nominations consisteront en des catégories neutres en matière de genre, y compris l’artiste de l’année et le groupe hip hop/rap/grime, éliminant ainsi les artistes féminins et masculins britanniques.

Les Brits 2022 ont lieu le 15 février.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Stacey Solomon dit que le bébé Rose sera son dernier enfant après des difficultés à essayer de tomber enceinte : « Je ne veux plus pousser »



PLUS : Jennifer Lopez et Ben Affleck se tiennent la main dans de jolies photos de PDA alors qu’ils se dirigent vers un studio de musique à LA





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();