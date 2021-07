Brian May sort “Resurrection” de sa prochaine réédition

Brian May a réédité son tube solo phare « Resurrection », un témoignage épique du pouvoir combiné de la détermination et de l’amitié réparatrice et collaborative.

« Resurrection » est considéré par beaucoup comme LA coupe vedette de l’album solo de mai 1992, Retour à la lumière, qui sera réédité le 6 août. Interprété en direct par le Brian May Band, « Resurrection » serait souvent présenté comme la pièce maîtresse de la séquence épique « Guitar Extravagance » de May, tenant sa place aux côtés de La “Bohemian Rhapsody” vénérée de Queen’s. Publié en tant que single en 1993, “Resurrection” est arrivé dans le UK Singles Chart accompagné d’une vidéo notamment – selon les mots de May – “d’intensité biblique”.

Les paroles reflètent la bataille de May pour retrouver un sens du but et de l’individualité au cours d’une période de bouleversements personnels gigantesques. Dans son développement, un ami proche et compagnon de groupe s’avérerait crucial. La piste d’accompagnement de la chanson apparaît sous une forme différente en tant qu’instrument intitulé “Ride To Win” sur l’album de 1992 du regretté batteur Cozy Powell, The Drums Are Back. Comme l’explique May, « Nous avons échangé des contributions ! »

« L’impulsion est venue de Cosy et c’était un cadeau du Ciel. Je cherche quelque chose qui exprime mon besoin d’essayer de trouver une nouvelle vie, et tout à coup Cozy arrive avec le morceau qu’il a composé aux studios Mono, son endroit préféré pour réaliser son son de batterie massif signature. Il a dit : ‘Qu’est-ce que tu en penses, Brian, tu veux jouer là-dessus pour moi ?’ J’ai dit : ‘Ouais, je ferai ce que tu veux.’ Et il a dit : « Eh bien, le voulez-vous aussi pour votre album solo ? » Je me suis dit “Ouais, ce serait génial”, alors nous avons tout partagé. Et immédiatement, j’ai été inspiré pour écrire ‘Resurrection’.

Comme May le dit aujourd’hui à propos de son combat pour atteindre ces notes de haut D difficiles, “J’ai encore du mal à croire que je suis allé aussi loin – je me suis fait saigner en le faisant.” May a également trouvé des moyens d’étendre la portée de son jeu. “J’ai utilisé cette guitare Joe Satriani pour certaines d’entre elles – la grosse guitare métallique Joe Satriani. Il y a vraiment du mordant. Il n’y avait pas de limite et je tape loin, ce que je ne faisais normalement pas dans Queen. Queen est très mélodique et même si j’avais ce genre de tapotements dans mon vocabulaire, il n’y a pas souvent d’endroit pour l’utiliser dans Queen. J’ai juste tout essayé, et ça atteint le ciel en termes de pousser mon jeu de guitare aussi. Le morceau comporte également un break de batterie Powell court mais très intense – qui – étonnamment – ​​a été enregistré dans ma « French Room » dans mon home studio. Cozy s’est également poussé à la limite. La session marathon a abouti à l’une des chansons les plus célèbres de Brian May.

