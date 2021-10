Brian Murray et Richel Stratton, anciens de «Ghost Hunters», s’expriment sur la découverte + Revival (exclusif)

Ghost Hunters, l’une des séries de télé-réalité paranormales les plus emblématiques, commencera sa deuxième incarnation ce week-end d’Halloween sur discovery+ et les anciens enquêteurs de la série Brian Murray et Richel Stratton ne pourraient pas être plus excités pour les membres de l’équipe originale TAPS Jason Hawes, Steve Gonsalves et Dave Tango. Après avoir annoncé plus tôt cet été que l’émission passait de A&E à discovery+ avec trois des membres de la franchise d’origine à la tête du renouveau, Murray et Stratton ont déclaré en exclusivité à PopCulture.com qu’ils étaient heureux que l’équipe soit de nouveau réunie.

« Brian et moi avons eu l’honneur de les rencontrer et de leur parler, et nous sommes amis avec eux », a déclaré Stratton à PopCulture.com lors d’une conversation téléphonique plus tôt cette semaine, partageant leurs découvertes sur The Conjuring home pour The Sleepless Unrest. « Donc, nous les enracinons, nous nous disons: » Hé, vas-y et botte le cul! « »

Alors que Stratton admet qu’il y avait un peu un « Oh mec! » pour ne pas continuer, il n’y a que de l’amour pour l’équipe qui perpétue l’héritage. « En même temps, vous êtes également très excité de voir les gens qui ont commencé le nom entier de Ghost Hunters, mais revenons-y. C’est donc comme si vous étiez excité pour eux, et ce sont des gens formidables », a-t-elle déclaré. .

Comme Stratton, Murray ajoute qu’il était heureux d’apprendre qu’il s’agissait de la distribution originale des enquêteurs et non d’une toute nouvelle. « Cela aurait été décourageant, mais comme c’était l’original, j’ai grandi en regardant ces gars, donc c’était comme si je devais faire partie de cette franchise. Pour moi, c’est un honneur pas comme les autres. Et en fait rencontrer — j’ai rencontré Grant [Wilson], et j’ai rencontré Jason et Steve, et les trois gars n’ont été que gentils avec nous. Je pense qu’ils sont merveilleux. Et je suis prêt ; Je vais le regarder », a-t-il déclaré gaiement.

Le sentiment est commun pour Stratton et Murray, dont les enquêteurs Hawes et Gonsalves ont déclaré à PopCulture avant la première de Ghost Hunters ce week-end qu’ils en étaient de grands fans. « J’ai parlé avec Brian Murray – un gars formidable. J’ai en fait traîné avec lui un tas de fois, même avec Richel. Et j’ai rencontré Daryl [Marston] il y a environ un mois. Mais oui, ce sont les seuls avec qui j’ai parlé et je veux dire, Brian, Richel sont des gens formidables. J’ai aimé parler avec eux et passer du temps avec eux dans le passé », a déclaré Hawes.

Gonsalves fait écho au sentiment, expliquant comment ils ont passé des jours et des nuits à traîner et à discuter avec le couple. « Ils sont tous les deux vraiment, vraiment super cool, super gentils et très respectueux de ce que nous faisons et de ce que nous sommes sur le point de faire, ce qui je pense est cool », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait également parlé très brièvement à Marston. . « Nous souhaitons le meilleur à tous ces enquêteurs. »

L’enquêteur paranormal poursuit en expliquant comment le temps passé loin de Ghost Hunters pendant qu’ils travaillaient sur leur émission Ghost Nation sur Travel Channel, a donné à l’équipe une nouvelle perspective et un regard neuf sur leurs recherches alors qu’ils travaillent à faire avancer le domaine des études paranormales. « Nous avons beaucoup appris au cours des dernières années, ce qui, je pense, est passionnant, vous verrez donc que Ghost Hunters était un type d’enquête préliminaire et maintenant nous la portons à un autre niveau et menons réellement les cas à terme. au point où nous aidons réellement les gens et ne partons pas tant que nous n’avons pas aidé les personnes pour lesquelles nous enquêtons. »

The Sleepless Unrest: The Real-Life Conjuring Home est maintenant disponible pour regarder sur Amazon et gratuitement sur Tubi. Vous pouvez également récupérer une copie sur Blu-ray. Ghost Hunters commencera à diffuser sur discovery+ cet Halloween, avec tous les épisodes actuellement disponibles. Pour en savoir plus sur toutes vos actualités paranormales et télé-réalité préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com !