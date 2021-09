Brian Ortega surprend en parlant de Nick Díaz vs. Robbie avocat

Brian Ortega à l’UFC

Brian Ortega contre Álex Volkanovski pour le titre mondial des poids plume sera la star et Nick Diaz vs. Robbie Lawler, co-vedette de l’UFC 266. Et le prétendant au championnat de 145 livres a récemment surpris – dans une interview sur The Schmo (via Low Kick MMA) – en parlant des deux légendes qui se battront avant lui.

Cela ne surprendra peut-être pas certains, mais il n’est pas courant d’entendre ou de lire un combattant parler du fait que son combat n’est pas le plus excitant de l’événement, surtout quand c’est le dernier. Mais dans ce cas “T-City” pense que Diaz vs. Lawler est le vrai combat de star du PPV et prétend être totalement excité.

“Je suis très excité. Vous pouvez me croire, je ne suis pas un ennemi de mon propre combat, mais les fans seront d’accord avec moi. C’est comme le vrai événement principal. Vous savez que le combat est grand.

«Et maintenant, vous les voyez se battre à nouveau. Je n’ai pas vu Nick depuis un moment. Chaque fois que Nick ou Nate Diaz apparaissent, vous savez très bien que le courant est allumé. L’arène sera pleine de fans de Diaz.

Ça ne fait aucun doute que ce seront deux combats vraiment excitants que les fans apprécieront vraimentNous verrons donc ce qui se passera dans deux semaines à l’UFC 266 car cela promet d’être un grand événement.

