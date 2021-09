Brian Ortega veut se venger de Max Holloway, s’il est sacré champion à l’UFC 266

Samedi prochain, Brian Ortega affronte le champion Alexandre Volkanovski dans l’événement principal à l’UFC 266. Dans sa deuxième chance d’être couronné champion de division, Ortega Vous savez déjà ce que vous voulez au cas où vous atteindrez votre objectif.

Brian Ortega n’a qu’une seule défaite dans sa carrière, subie justement lors de sa première tentative pour être sacré champion poids plume, lorsqu’il a affronté Max creux. Ce combat, c’est ce que le désormais challenger aimerait à nouveau préciser en cas d’être sacré champion.

Avis

« Ce serait l’idéal. Je n’essaie pas de laisser Volkanovski derrière, car il a déjà battu Max deux fois, donc je ne fête rien, mais ce serait l’idéal. Je suis une meilleure personne et un meilleur combattant que lorsque je l’ai combattu, en regardant son dernier combat, je sais qu’il l’est aussi », il prétendait Ortega.

Brian Ortega et Max creux ils se sont affrontés dans le combat principal de UFC 231, au 2018. Dans le combat, le champion de l’époque a donné une chaise frappante, battant le record des coups les plus importants, avec 290. Avant l’interruption médicale entre les quatrième et cinquième tours. Ortega Il a admis que la seule défaite en 16 combats à son palmarès le met mal à l’aise.

« Je suis compétitif. Je veux égaliser ou marquer. Cela me met mal à l’aise. J’entre, regarde mon dossier et reste : « mon—, il a gagné celui-là. Mais je ne le déteste pas non plus. Je suis un gars calme, mais je viens du Ghetto, nous allons refaire ce combat. On recommence, on recommence toujours. Même s’il me baise encore, je lui ferais face 100 fois. Et celui que je gagnerai “, conclu Ortega.

UFC 266 Il se tiendra ce samedi dans le T-Mobile Arena de Le Vegas, Nevada.

