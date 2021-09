Brian Peláez se bat ce soir en Autriche avec Hrgovic en arrière-plan

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le madrilène Brian Peláez (10-5, 1 KO) combat ce soir à Klagenfurt (Autriche) contre les Britanniques Dalton forgeron (8-0, 7 KO). Smith s’entraînera à la maison, car il s’agit d’une soirée organisée par Matchroom Boxing.

Peláez passera au super léger pour tenter de surprendre la grande promesse de Sheffield avec sa bonne boxe. Smith est l’un des meilleurs jeunes combattants de toute la boxe britannique, mais notre manager a un bilan qui n’est pas à la hauteur de ce qu’il propose entre les seize cordes. Toute la chance du monde à Brian Peláez.

En fond de combat du gala, le poids lourd croate philippe hrgovic (12-0, 10 KO) et le Monténégrin Marko radonjic (22-0, 22 KO) sont mesurés par un titre intermédiaire IBF et, plus important encore, le statut de prétendant à la Coupe du monde de Hrgovic. C’est un coup de coeur pour sa carrière amateur et professionnelle, mais attention à l’énigmatique Radonjic, dont on voit peu de vidéos, car il a boxé contre des adversaires de catégorie bien inférieure, mais le bilan indique qu’il a de la dynamite dans ses gants.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

Aussi, les Britanniques John Ryder (29-5, 16 KO) rencontre le slovaque Jozef jurko (8-2, 6 KO) dans un combat plutôt inégal, qui aidera Ryder à passer du super-moyen à la recherche de titres possibles dans les divisions supérieures à la fin de l’année, selon les rumeurs.

La soirée est visible aujourd’hui vendredi en Espagne via DAZN, à une heure non confirmée, mais vers 19h30.