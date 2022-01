Brian ‘Q’ Quinn réagit à la sortie impraticable des jokers de Joe Gatto

« Nous perdons une centrale comique. »

La star de « Imppractical Jokers » Brian « Q » Quinn partage ses réflexions sur le départ surprenant de Joe Gatto de la série.

Lors de son apparition dans l’épisode de lundi de son podcast « Tell Em Steve-Dave », le comédien de 45 ans a parlé de la sortie de Gatto, admettant qu’il était « f—ing choqué » quand il a entendu la nouvelle.

« La seule chose que je dirai comme nouvelle information, c’est que j’étais foutrement choqué quand je l’ai découvert aussi », a déclaré Quinn à ses co-animateurs Walt Flanagan et Bryan Johnson. «Je n’ai pas nécessairement vu cela venir. C’est un ami et je ne vais pas parler de sa vie personnelle, qui est clairement l’endroit où il est allé habiter maintenant. C’est comme ça. »

Alors que l’ancien pompier a déclaré que lui et ses co-stars – James « Murr » Murray et Sal Vulcano – étaient « de retour au travail » pour la nouvelle saison, il a admis qu’ils se sont « initialement » demandé s’ils allaient continuer sans Gatto.

« Au départ, nous ne savions même pas. Nous nous sommes dit : ‘Est-ce qu’on peut même, est-ce que ça vaut la peine de le faire sans Joe ?’ », se souvient Quinn. « Mais vous le regardez et vous vous dites : « Ouais, [it is], je veux continuer à le faire. Je ne veux pas ne pas le faire. Si je quittais la série, je ne voudrais pas que les gars s’arrêtent juste parce que je suis parti.’ »

« F— mec, il y a tellement de points négatifs à ce que Joe ne soit pas là », a-t-il ajouté. « Nous perdons une centrale comique. »

Bien que Gatto ne fasse plus partie de la série, Quinn a déclaré qu’il n’y avait « rien » que lui, Murray et Vulcano « peuvent faire » mais « accepter que c’est ce que c’est et nous donner la permission de nous amuser ».

« Une fois que j’ai traversé ce sentiment, ça a été une explosion », a-t-il poursuivi. « C’est presque comme un nouveau spectacle maintenant. N’est-ce pas bizarre ? Il était tellement instrumental dans les coulisses et c’est juste parti maintenant, donc c’est comme ce nouveau vide que vous ne pouvez remplir que des parties ici, là et partout. Le spectacle, ça va être un peu plus étrange, le spectacle va de l’avant. Je suis capable d’obtenir un peu plus de mon s— [in]. «

Le mois dernier, Gatto a partagé sur Instagram qu’il quittait « Impractical Jokers » après neuf saisons pour se concentrer sur « des problèmes dans ma vie personnelle », révélant que lui et sa femme, Bessy Gatto, étaient en train de divorcer.

« Désolé d’avance pour la note longue et plus sérieuse que d’habitude ci-dessous, je voulais juste vous faire savoir que je ne serai plus impliqué avec Impractical Jokers », a commencé Gatto, 45 ans, dans la légende du post. « A côté de mes amis, j’ai consacré une décennie de ma vie à construire cette franchise et je ne pourrais pas être plus fier de ce qui a été accompli. Cependant, en raison de certains problèmes dans ma vie personnelle, je dois m’éloigner. Bessy et moi avons décidé de nous séparer à l’amiable, alors maintenant je dois me concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent pour nos deux enfants incroyables.

Gatto a ensuite félicité Quinn, Murray et Vulcano, ainsi que les « fans incroyables » du groupe.

« En dehors de ma famille, mes relations avec Murr, Q et Sal ont été les plus importantes de ma vie », a-t-il écrit. «Je sais qu’ils continueront à faire rire le monde. Et même si c’est nous quatre que vous voyez tous, ce spectacle n’est possible que grâce au travail acharné des talentueux membres de l’équipe qui travaillent dans les coulisses. Je suis très reconnaissant d’avoir travaillé avec chacun d’entre eux.

Gatto a poursuivi: « À tous les fans incroyables, merci de m’avoir permis de vous faire rire avec Jokers. Ils disent que le rire est le meilleur remède, et j’espère avoir été en mesure d’en apporter une partie au cours de la dernière décennie. Te voir rire a été ma propre médecine, en particulier en ces temps étranges et difficiles où nous nous trouvons. »

Le comédien a conclu son article en disant: « Alors que je travaille sur les défis auxquels je suis confronté, j’espère et je suis ravi de créer de nouvelles façons de vous divertir. »

Suite à la nouvelle, Quinn, Murray et Vulcano ont publié une déclaration, que Quinn a partagée sur son compte Instagram.

« Après toutes ces années ensemble, nous n’avons jamais imaginé faire des Jokers impraticables sans Joe », indique le communiqué. « Bien que nous soyons attristés de le voir partir, nous voulons continuer à faire rire les gens, maintenir notre relation avec les fans d’Impractical Jokers et continuer à travailler avec les membres de notre équipe que nous considérons comme de la famille. »

« Avec le soutien de vos fans, nous recommencerons à créer un nouveau chapitre de Impractical Jokers en janvier. »

Gatto, Quinn, Murray et Vulcano ont formé la troupe de comédie The Tenderloins en 1999. Les quatre se sont rencontrés au lycée.

« Impractical Jokers » a été créé sur TruTV en 2011. En février dernier, la série de téléréalité avec caméra cachée a été renouvelée pour la saison 10.