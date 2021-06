Brian Schatz a tort sur les dépenses d’infrastructure ⋆ 10z viral

Le sénateur Brian Schatz (D-HI) sur Capitol Hill à Washington, DC, le 26 janvier 2021. (Tom Williams/Pool via .)

Le sénateur d’Hawaï révèle un malentendu malheureux sur la dette, les déficits et les taux d’intérêt.

Pour les législateurs, rien n’est plus facile que de dépenser de l’argent sans en payer le prix. Les dépenses déficitaires achètent le soutien de ses bénéficiaires et permettent aux législateurs de paraître compatissants, tout en rejetant le coût sur les enfants à naître ou sur ceux qui sont trop jeunes pour voter.

Bien qu’ils aient accumulé une dette nationale de 22 000 milliards de dollars avec cette formule, les déficits budgétaires laissent encore de nombreux électeurs se sentir coupables d’avoir volé leurs enfants. Des politiciens ambitieux cherchent donc à inventer des justifications pour faire apparaître de telles dépenses comme responsables. Beaucoup adoptent la notion keynésienne selon laquelle les dépenses publiques sont une machine à mouvement perpétuel qui crée une nouvelle activité économique substantielle à partir de rien. Plus récemment, les partisans de la « théorie monétaire moderne » ont soutenu que l’imprimerie gouvernementale peut financer une folie de dépenses presque illimitée – un concept excentrique avec peu de recherches évaluées par des pairs et un soutien presque nul parmi les économistes universitaires. Cette approche a été adoptée par les gros dépensiers cherchant à mettre un vernis académique sur le même vieux proxénétisme d’emprunt et de dépense. Et puis il y a la justification classique selon laquelle les dépenses « d’investissement » n’ont pas besoin d’être payées parce que la croissance économique qui en découle en paiera le coût, ou du moins rendra l’emprunt plus abordable.

Le sénateur Brian Schatz (D., Hawaï) a récemment embrassé cette affaire en tweetant : « Nous devrions déficit financer les infrastructures. L’argent n’est pas cher, et les choses construites durent 30, 50 ou 100 ans, il devrait donc être amorti sur cette période. Ce truc de « payer pour » est fou. Vous ne devriez tout simplement pas payer comptant pour l’infrastructure dans un environnement de taux d’intérêt bas.

Par où commencer ?

Qu’en est-il de son affirmation selon laquelle « l’argent n’est pas cher », alors Washington devrait profiter de cet « environnement de taux d’intérêt bas » ? Cet argument serait plus convaincant si Washington bloquait réellement les taux d’intérêt plus bas d’aujourd’hui avec des obligations à long terme. Au lieu de cela, l’échéance moyenne de la dette fédérale n’est que de 62 mois et diminue. Cela signifie que si les taux d’intérêt augmentent à un moment quelconque dans le futur, la quasi-totalité de la dette américaine sera bientôt transférée dans ces taux plus élevés. Le sénateur Schatz approuve essentiellement l’approche d’un propriétaire qui réagit aux faibles taux d’intérêt d’aujourd’hui en achetant une maison de plusieurs millions de dollars et en la finançant avec une hypothèque à taux variable qui se réinitialise dans cinq ans. Gee, qu’est-ce qui pourrait mal tourner là-bas?

C’est d’autant plus imprudent que les taux d’intérêt bas actuels représentent une anomalie historique et commencent déjà à augmenter. Cette hausse se poursuivra probablement au fil des ans en réponse à une reprise économique, à des attentes d’inflation plus élevées, à la baisse des taux d’épargne des départs à la retraite des baby-boomers et à des investissements mondiaux en quête de rendements plus élevés ailleurs.

Le Congressional Budget Office (CBO) prévoit que le taux d’intérêt moyen sur la dette nationale augmentera progressivement jusqu’à 4,6 % au cours des prochaines décennies – toujours inférieur au taux d’intérêt aussi récent qu’en 2008. Même à ce niveau modeste, l’intérêt sur le la dette nationale deviendrait le plus gros poste du budget fédéral, consommant près de la moitié de toutes les recettes fiscales et poussant la dette nationale au-delà de 200 % de l’économie. Et si les taux d’intérêt dépassent ces projections d’un seul point de pourcentage, les frais d’intérêt augmenteraient de 30 000 milliards de dollars sur 30 ans. C’est 30 000 milliards de dollars pour chaque point de pourcentage. Ainsi, Washington devrait réduire ses projections de dette à long terme et son exposition à la hausse des taux d’intérêt, sans accumuler encore plus de dettes.

Ensuite, le sénateur Schatz embrasse l’idée que les dépenses d’infrastructure méritent un statut spécial car elles fourniront suffisamment de croissance et de prospérité pour se payer elles-mêmes, ou au moins devenir plus abordables sur la route. Cette affirmation s’effondre sous un examen de base. Les dépenses d’infrastructure ne sont pas comme emprunter 100 000 $ pour un diplôme collégial qui rapporte 1 million de dollars en revenus futurs plus élevés. Un programme gouvernemental nécessite un retour sur investissement de 500 pour cent pour se rentabiliser en recettes fiscales futures. (Imaginez une dépense de 100 $ créant 500 $ de nouveau PIB qui est ensuite imposé au taux fédéral moyen à long terme de 20 % pour générer 100 $ de recettes fiscales.)

Les investissements du gouvernement produisent-ils généralement un rendement de 500 % ? Essayez 5 pour cent. Un rapport du CBO de 2016 a conclu que les investissements fédéraux ne rapportent généralement que 5% – contre 10% pour les investissements du secteur privé – car les investissements fédéraux sont coûteux, bureaucratiques, insensibles aux forces du marché et sont souvent compensés par les gouvernements étatiques et locaux réduisant leurs propres investissements. Sous ce taux de rendement – ​​et ajusté en valeurs actuelles nettes – il faudrait 100 ans pour que les recettes fiscales recouvrent même 20 % du coût.

De plus, ce chiffre de 5 % fait référence aux investissements réels du gouvernement, et non aux soi-disant propositions d’investissement du président Biden, telles qu’environ 2 000 milliards de dollars combinés pour les soins de longue durée pour les personnes âgées, les avantages sociaux des entreprises, les logements sociaux, la rénovation de bâtiments gouvernementaux, les crédits pour enfants, et Obamacare. En revanche, seulement 500 milliards de dollars du plan américain pour l’emploi et du plan américain pour les familles seraient consacrés aux routes, ponts, autoroutes, aéroports, transport par eau et même infrastructures électriques. Certaines de ces autres politiques peuvent avoir du mérite, mais elles n’apporteront pas un sursaut historique de nouvelle productivité et de croissance économique qui récupère une part importante du coût global de 4 000 milliards de dollars de l’initiative.

En fait, des économistes de l’Université de Pennsylvanie ont découvert que les dispositions en matière de dépenses du plan américain pour l’emploi réduiraient en fait la croissance économique et les salaires à long terme. Tout gain de productivité modeste de ces nouveaux investissements publics serait plus que compensé par les pertes de productivité causées par les emprunts publics nécessaires évinçant les investissements plus productifs du secteur privé. En d’autres termes, une croissance économique plus forte signifie encourager les investissements du secteur privé, et non transférer ces ressources au gouvernement. (L’étude Penn a également déterminé que payer ces dépenses avec de nouvelles taxes, plutôt qu’en empruntant, serait encore plus dommageable.)

Ainsi, non seulement la proposition d’infrastructure du président ne produirait pas le rendement de 500 % nécessaire pour s’autofinancer, mais elle produirait probablement un rendement global négatif.

Enfin, l’idée que les investissements publics devraient être exemptés de compensations invite aux abus. Le Congrès déclarera simplement comme « investissements » tout ce qu’il ne veut pas payer. En fait, c’est précisément ce que font le président Biden et les démocrates du Congrès en qualifiant tout, des soins aux personnes âgées aux crédits d’impôt pour enfants, d’« investissements dans l’infrastructure ». Et qu’est-ce qui empêchera les républicains de déclarer que toutes les réductions d’impôts sont également des investissements ? Au moins, les baisses d’impôts de 2017 sont généralement considérées comme au moins modestement favorables à la croissance, contrairement à ces nouveaux investissements présidentiels.

Ce n’est pas la première fois que le sénateur Schatz a publiquement partagé sa confusion sur la politique économique. En avril, il a répondu à un rapport d’Axios décrivant le taux d’imposition des plus-values ​​de 43,4% proposé par le président : « Nous n’avons pas eu un taux d’imposition des sociétés comme celui-là depuis (attendez quoi ?) il y a trois ans. . . . . Je suis très alarmé que nous allons revenir au mauvais vieux temps de 2018. » Dans cette brève réponse, le sénateur a réussi à : (1) confondre impôts sur les gains en capital et impôts sur les sociétés ; (2) prétendre faussement que le président annulerait simplement les récentes réductions d’impôt sur les gains en capital (aucune réduction de ce type n’a eu lieu) ; et (3) prétendre que les réductions d’impôts de 2017 ont eu lieu après la fin de 2018. Bien sûr, cette comédie d’erreurs a encore reçu plus de 42 000 « j’aime » sur Twitter, prouvant une fois de plus que le tribalisme partisan vide l’emporte sur la cohérence politique la plus élémentaire. Néanmoins, il est choquant de voir un sénateur américain commettre des erreurs de politique aussi élémentaires.

L’environnement politique et politique d’aujourd’hui offre quelques certitudes relatives : que les taux d’intérêt bas d’aujourd’hui ne sont pas permanents, la plupart des investissements gouvernementaux produisent un faible rendement (et la proposition du président Biden peut produire un rendement négatif), et les politiciens indulgents adopteront toute théorie économique discréditée pour justifier ne paient pas pour leurs dépenses folles. C’est ainsi qu’un gouvernement accumule une dette de 22 000 milliards de dollars (et ce n’est pas fini).