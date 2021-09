Brian Shroder, ancien Ant Group et Uber Asia Executive, assume la présidence de Binance.US

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon Changpeng Zhao, l’expertise de Shroder dans le secteur FinTech devrait être d’une grande aide pour soutenir les plans de Binance.US pour les prochaines années.

L’échange avec le plus grand volume d’opérations internationales, Binance, a annoncé que Brian Shroder prendra la relève en tant que nouveau président / PDG de Binance.US, prenant le poste vacant que Brian Brooks occupait jusqu’à il y a quelques semaines.

Brian Shroder prend la présidence de Binance.US

L’information a été partagée par Binance via ses canaux officiels, et l’annonce se démarque d’autant plus qu’il s’agirait du troisième PDG à assumer la présidence de Binance.US depuis sa création en 2019, postes initialement occupés par Catherine Coley jusqu’en 2021, et par Brooks qui n’a duré que quelques mois.

Selon les analystes, l’élection de Shroder à ce poste a des objectifs stratégiques précisément parce qu’il faisait partie du conseil d’administration d’Ant Group et d’Uber en Asie, il apportera donc toute son expérience professionnelle dans le secteur FinTech pour soutenir le déploiement des opérations. de Binance.US sur le sol américain, soutenant à son tour les projets de la société d’entrer en bourse dans les années à venir.

Concernant sa nomination, Shroder a commenté :

« Il est clair pour moi que Binance.US a tous les ingrédients pour devenir le plus grand et le plus réussi des échanges de crypto-monnaie et d’actifs numériques aux États-Unis. J’ai hâte de partager notre histoire passionnante avec l’ensemble de la communauté des investisseurs alors que nous commençons notre cheminement vers l’introduction en bourse. ”

Parmi les tâches que Shroder assumera en particulier, Binance.US a indiqué qu’il supervisera « la stratégie et l’exécution des plans, la collecte de fonds, le développement des affaires et de l’entreprise ; ainsi que la gestion des fonctions juridiques, des ressources humaines et des produits et technologies de l’entreprise ».

Forfaits Binance.US

L’arrivée de Shroder à Binance.US soutiendrait les plans d’expansion envisagés pour la société aux États-Unis, en particulier après le départ de Brooks en raison de divergences quant à la direction à prendre pour atteindre certains objectifs.

Un rapport publié à l’époque par le New York Times a révélé que le départ de Brooks avait eu lieu après que le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), n’ait pas respecté un plan visant à faire de Binance.US une entreprise beaucoup plus autonome grâce à des changements dans votre annuaire et à un nouveau ronde pour récolter des fonds.

Alors que les analystes, les passionnés et Shroder lui-même assurent que Binance.US respecte les réglementations respectives, la société a rencontré divers problèmes juridiques et réglementaires sous d’autres latitudes, notamment au Royaume-Uni ainsi que dans des pays d’Europe et d’Asie.

