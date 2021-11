Brian Snitker a donné une leçon de baseball à l’ancienne à sabermetrics

Brian snitker le manager des Atlanta Barvos a donné une leçon du baseball à l’ancienne à la sabermétrie moderne dans le sixième match des Séries mondiales de baseball de la Ligue majeure 2021.

En 2020

Le manager des Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, ne voulait pas que la formation des Dodgers de Los Angeles voit le lanceur gaucher Blake Snell pour la troisième fois, même s’il était dominant avec moins de 80 lancers, remportant le match 1-0 et il peignait pour forcer Match 7 des World Series, mais on connaît déjà la suite de l’histoire.

En 2021

Snitker est passé à l’ancienne avec le tout aussi sinistre Max Fried et avec un avantage, il est passé à six manches blanches, dans un match qui a fini par remporter sept (7) points à zéro (0) et qui en a fait des champions des World Series Fried 2021. a même pu suivre, mais il a cédé la place aux releveurs et les Braves font la fête.