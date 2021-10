Brian Snitker sort son ouvreur Dylan Lee avec seulement 15 lancers

Brian snitker le manager des Braves d’Atlanta manteau à son ouvreur Dylan Lee avec seulement 15 lancers dans la première manche du match 4 des Séries mondiales de baseball de la Ligue majeure 2021.

Il n’avait aucune patience

Et alors que Lee chargeait les buts avec un retrait et que Carlos Correa arrivait, Snitker apportait un autre lanceur.

Résultat

Le releveur de Snitker a fait passer Correa du troisième au premier, mais Altuve a fait 1-0 pour les Astros, puis a retiré Kyle Tucker sur des prises.

Snitker

Je veux mettre la série 3-1 en sa faveur et essayer de finir à domicile, sans retourner à Houston.

Quinte mineure

Les 4 frappeurs affrontés par Dylan Lee sont à égalité pour le cinquième moins au départ des World Series, le moins depuis David Wells dans le ’03 WS G5 (3).

Les 4 frappeurs affrontés par Dylan Lee sont à égalité pour le 5e moins au départ des World Series, le moins depuis David Wells en 2003 WS G5 (3) – Sarah Langs (@SlangsOnSports) 31 octobre 2021

Comment regarder les Astros Vs. Braves of the World Series en direct en ligne gratuitement aujourd’hui ?

Équipes Courageux d’Atlanta et Astros de Houston jouent aujourd’hui samedi 30 octobre 2021, le jeu 4 de la Épreuves mondiales 2021 à Grandes ligues Et puis nous vous disons où le regarder en direct sur la chaîne ESPN Mexico gratuitement et à quelle heure il est.