Brian Stelter de CNN à propos du licenciement de Chris Cuomo: il a causé «tant de maux de tête» à CNN, les membres du personnel étaient «très mécontents»

Le correspondant médiatique de CNN, Brian Stelter, a évoqué le limogeage de son présentateur aux heures de grande écoute Chris Cuomo.

Le réseau libéral a publié une déclaration samedi soir annonçant qu’il avait mis fin à Cuomo « avec effet immédiat », quelques jours seulement après sa suspension dans l’attente d’un examen des révélations accablantes du bureau du procureur général de New York sur son implication dans la protection de son frère en proie au scandale, a renversé le gouverneur démocrate Andrew Cuomo.

CNN MET FIN À CHRIS CUOMO « EFFICACE IMMÉDIATEMENT »

« Au cours du processus de cet examen, des informations supplémentaires ont été révélées. Malgré la résiliation, nous enquêterons le cas échéant », a déclaré CNN.

Stelter, qui s’était auparavant abstenu de critiquer son collègue, a offert une évaluation plus directe de l’ancre tirée.

« Chris Cuomo, l’un des présentateurs les plus populaires de CNN, l’un des noms les plus connus de l’actualité télévisée, a violé l’éthique et les normes journalistiques non pas une ou deux fois, mais plusieurs fois et c’est finalement ce qui est le résultat des nouvelles d’aujourd’hui, Jim, » Stelter a déclaré au présentateur du week-end de CNN, Jim Acosta. « Ce que nous ne savions pas jusqu’à ce soir, Jim, c’est qu’un cabinet d’avocats externe est entré et a parcouru les milliers de pages de SMS et de témoignages sous serment qui ont été publiés lundi. Il y avait donc clairement quelque chose dans ces documents qui était considéré comme une violation grave des normes et des pratiques. »

FLASHBACK : BRIAN STELTER DE CNN A DEMANDÉ À CHRIS CUOMO DE RESPECTER LES « LIMITES » DE LA JOURNALISTE AU COURS DE L’ENTRETIEN AVEC COLBERT

L’hôte de « Sources fiables » a reproché à Cuomo d’avoir « agi comme un membre du personnel non rémunéré » pour son frère sur la base des documents publiés par l’AG malgré le fait qu’« il était connu il y a des mois » que l’ancre aidait le gouverneur.

Stelter a déclaré à Acosta qu’il n’avait « aucune réponse » quant aux « informations supplémentaires » que CNN avait apprises dans le cadre de son enquête et à quel moment elles seraient rendues publiques.

« Je pense que cela peut être une situation où c’était la mort par mille coupures, où il y avait tellement de maux de tête à maintes reprises impliquant Chris Cuomo que même si de nombreux téléspectateurs ont adoré » Cuomo Prime Time « , attendaient avec impatience son émission, il causait tellement de maux de tête au réseau et aux employés de CNN que cette décision a finalement été prise », a déclaré Stelter. « Je pense, vous savez, que c’est un moment où l’éthique journalistique est en jeu. Je sais qu’il y avait beaucoup d’employés de CNN très mécontents de la situation, très frustrés par Chris Cuomo. En même temps, Jim, j’entendais certains fans de Chris, certains téléspectateurs qui ont dit que nous comprenions qu’il prenait soin de sa famille. »

CHRIS CUOMO DE CNN S’EST TOURNÉ VERS DES SOURCES MÉDIATIQUES POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES ACCUSATEURS DE BROTHER : « J’AI UNE DIRECTION SUR LA FILLE DE MARIAGE »

« Cela a toujours été une situation très compliquée. Mais je pense que les SMS et les documents de cette semaine, montrant très profondément impliqués, très à l’aise avec le bureau du gouverneur, travaillant très mal avec les assistants, c’est finalement pourquoi cela a été annoncé ce soir. » Stelter ajouté.

Cela marquait un ton très différent de celui du correspondant médiatique de CNN, qui avait auparavant défendu Cuomo et minimisé les violations de l’éthique journalistique.

En août, Stelter a fait valoir à l’animateur de « Late Show » Stephen Colbert que Cuomo maintenait les « limites » journalistiques avec le gouverneur et a insisté « si nous ouvrons le livre d’éthique du journalisme, il n’y a pas de page pour cela » bien qu’il s’agisse d’une définition de manuel d’un conflit d’intérêt.

Stelter a également précédemment suggéré que les réprimandes publiques de Cuomo par CNN en mai qualifiant ses communications avec l’équipe du gouverneur d' »inappropriées » étaient une réprimande suffisante.

« Dire à un hôte aisé de passer quelques semaines au bord de la piscine n’est pas une vraie punition », a déclaré Stelter aux téléspectateurs en août alors que Cuomo commençait ses « vacances planifiées de longue date » à l’époque. « Gronder un hôte en public, dire que ce qu’il a fait était » inapproprié « , c’est une véritable punition. »