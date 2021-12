Brian Stelter dit que Chris Cuomo a violé l’éthique « plusieurs fois »

Après le licenciement par CNN de Chris Cuomo, Brian Stelter était avec Jim Acosta pour discuter de la situation et a déclaré que son ancien collègue avait violé l’éthique « à plusieurs reprises » au cours de sa carrière à CNN.

Il y a quelques jours, Stelter a déclaré à CNN Jean Berman que la situation était « compliquée » et qu’il pourrait être de retour à l’antenne en janvier.

Aujourd’hui, la situation est apparemment moins compliquée, Stelter ayant déclaré à Acosta que la décision de mettre fin à ses activités était basée sur une série claire de violations de Cuomo.

« Oui, Chris Cuomo, l’un des présentateurs les plus populaires de CNN, l’un des noms les plus connus des journaux télévisés, a violé l’éthique et les normes journalistiques. Pas une ou deux fois mais plusieurs fois. Et c’est finalement ce qui est le résultat des nouvelles d’aujourd’hui, Jim », a-t-il déclaré.

Stelter a lu la déclaration de CNN et a déclaré à Acosta que le licenciement était « une grosse surprise pour beaucoup de gens ».

«Je ne m’attendais pas à être avec vous ce soir pour parler de cette nouvelle de dernière minute, mais nous savions que Cuomo avait été suspendu non seulement, vous savez, pas seulement pendant une semaine, pas le genre de façon qui est une fausse suspension pour soulager CNN de la pression. C’était une vraie suspension. Il a été mis sur le banc indéfiniment pendant que la direction procédait à un examen », a poursuivi Stelter, soulignant qu’il n’était pas bien connu que CNN avait fait appel à une société extérieure pour enquêter.

« Il y avait donc clairement quelque chose dans ces documents qui s’est avéré être une grave violation des normes et des pratiques », a-t-il déclaré. Mais quant à la nature de cette nouvelle information, Stelter a déclaré qu’il n’avait pas cette information.

« Maintenant, juste pour être complètement transparent avec le public, il est dit qu’il y a des informations supplémentaires qui ont également été révélées cette semaine. Nous ne savons pas ce que c’est. J’ai demandé », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucune réponse à venir sur ce que cela pourrait être. »

« Savons-nous quand ces nouvelles informations pourraient être rendues publiques et aurons-nous une idée de la nature de ces informations supplémentaires ? » demanda Acosta.

« Je ne sais pas si cela arrivera un jour », a répondu Stelter. « Je pense que ce n’est pas très clair. »

Stelter a ensuite déclaré qu’il n’y avait peut-être pas tant de nouveauté que c’était une « mort par mille coupures, où il y avait tellement de maux de tête à maintes reprises impliquant Chris Cuomo ».

Compte tenu des nombreux maux de tête du public et des commentaires de CNN sur la façon dont ces maux de tête ont affecté les autres sur le réseau, cette observation a du mérite.

« Je pense, vous savez, que c’est un moment où l’éthique journalistique est en jeu, et je sais qu’il y avait de nombreux membres du personnel de CNN très mécontents de la situation, très frustrés par Chris Cuomo », a poursuivi Stelter. « En même temps, Jim, j’entendais des fans de Chris, des téléspectateurs qui disaient que nous comprenions qu’il prenait soin de sa famille. »

« Cela a toujours été une situation très compliquée », a déclaré Stelter, utilisant l’expression qu’il a utilisée dans le passé, « Mais je pense que les SMS et les documents de cette semaine montrent qu’il était très profondément impliqué, très à l’aise avec le bureau du gouverneur, très mal travailler avec les aides. C’est finalement pourquoi cette décision a été annoncée ce soir.

Mort par mille coupures ? Nouvelle information? S’agissait-il de nombreuses violations manifestes de l’éthique et des normes ou était-ce compliqué ?

Que la situation soit compliquée ou non, la description l’a certainement été.

Regardez le clip ci-dessus, via CNN.

