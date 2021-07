Brian Stelter est fustigé dans son propre spectacle par un personnage improbable – RedState ⋆ .

Nous avons nous-mêmes un véritable moment de « grift reconnaît la grift » aujourd’hui. Brian Stelter de CNN a invité l’auteur de choc en disgrâce Michael Wolff dans son émission ce matin, s’attendant probablement à ce qu’il passe tout son temps à saccager Donald Trump et à alimenter les récits de CNN.

Si vous ne vous souvenez pas qui est Wolff, c’est le gars qui a fait exploser sa star des médias après avoir écrit un livre plein d’affirmations prouvables fausses concernant la Maison Blanche de Trump. Il a essentiellement vécu sur CNN et MSNBC pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il devienne clair qu’il faisait plus de mal que de bien à leurs mauvaises activités d’homme orange.

Malgré cela, et parce que Stelter n’a pas de normes journalistiques, il a fait revenir Wolff dans son émission pour brancher son dernier livre anti-Trump. Pourtant, l’animateur de CNN a obtenu quelque chose qu’il n’avait pas négocié – se faire fustiger dans sa propre émission.

HAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/WdPDbvKJiG – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 18 juillet 2021

Wolff appelle Stelter moralisateur (vérification des faits : vrai) et note qu’il est la raison pour laquelle les gens détestent les médias et ne leur font pas confiance. Il note également la fausse vertu avec laquelle les médias se comportent vis-à-vis de ce qu’ils prétendent être la vérité. Vous pouvez voir Stelter commencer à être mal à l’aise, visiblement pris au dépourvu par ce qu’il entend. Avant la diatribe de Wolff (non montrée dans le clip), il parlait des interactions de Trump avec des personnalités des médias, donc les choses ont changé assez rapidement dans la conversation.

J’adore pic.twitter.com/T0okRsEfw4 – Fusilli Spock (@awstar11) 18 juillet 2021

Après que Stelter ait tenté en vain de rire de ce que Wolff dit, l’auteur note alors que CNN et d’autres réseaux sont trop répétitifs et parlent tout le temps des « mêmes vieux » trucs. C’est aussi sans aucun doute vrai. Il peut y avoir une centaine d’histoires plus importantes et pertinentes dans le monde, mais si Trump descend lentement une rampe ou sirote son eau à deux mains, cela conduira à un autre panel de six personnes écrasant les républicains sur CNN. Il n’y a rien de nouveau ou d’original dans ce que font Stelter et son réseau, ce qui explique probablement leurs cotes écrasantes.

Les choses ont continué après que Stelter a déclaré qu’il cherchait simplement la vérité sur la façon dont il couvre l’actualité. Wolff a répondu que les gens ne veulent pas se mettre à l’écoute de Brian Stelter pour se faire dire “ce qui est réel”. Le segment se termine après que Stelter lui demande pourquoi il vient toujours sur CNN. Wolff répond : « Eh bien, je suis vendeur de livres », dans ce qui était un peu d’humour sec assez efficace.

En fin de compte, c’était plus un accident de train qu’autre chose, mais certainement deux minutes divertissantes, peu importe. Wolff n’est évidemment pas un arbitre de ce qui est vrai, compte tenu de ses propres antécédents. Pourtant, ce qu’il dit à Stelter n’est pas faux, et parfois un mauvais messager peut délivrer un bon message. Pendant ce temps, la direction et les hôtes de CNN semblent satisfaits de continuer à exploiter leur réseau dans le sol. C’est très bien avec moi.