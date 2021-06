Brian Stelter se transforme en une pomme de terre simperante en interviewant Jen Psaki – RedState ⋆ .

Brian Stelter de CNN a marqué une interview avec l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki dans son émission.

Maintenant, qu’auriez-vous demandé si vous l’aviez eue dans votre émission ?

Je peux penser à un certain nombre de questions, y compris pourquoi l’équipe Biden a fermé l’enquête du département d’État sur la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan.

Alors, que lui a demandé Brian Stelter, ce journaliste hors pair ? « Qu’est-ce que la presse se trompe lorsqu’elle couvre l’agenda de Biden ? Quand vous regardez les nouvelles, quand vous lisez les nouvelles, que pensez-vous que nous nous trompons ? »

C’est une question ? Bien sûr, la bonne réponse est qu’ils ont tout faux.

Mais c’est une question de lèche-bottes et d’aspiration pour y aller doucement, en faisant tout, encore une fois, à propos des médias. Les médias sont censés être là pour chercher la vérité au nom du peuple américain, sans demander son approbation à l’attachée de presse de la Maison Blanche. Ce n’est certainement jamais une question qu’ils auraient posée à l’attachée de presse de Trump, Kayleigh McEnany.

Ensuite, si Stelter était un vrai journaliste, il aurait appelé la réponse de Psaki pour environ 7 500 Pinocchios. Psaki a dénigré l’administration Trump et a affirmé que l’administration de Biden était maintenant revenue à essayer de faire les choses de manière bipartite.

«Mais je pense que parfois nous oublions à quel point les quatre dernières années ont été étranges. Et quand nous revenons à un endroit où la démocratie fonctionne, où nous discutons avec des démocrates et des républicains, où nous essayons de faire adopter des projets de loi et des lois, cela semble étranger – mais c’est en fait ainsi que cela est censé fonctionner.