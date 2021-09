Brian Tatler de Diamond Head dit qu’il n’a pas été invité aux concerts du 40e anniversaire de Metallica

TÊTE DE DIAMANT guitariste Brian Tatler, qui a joué avec METALLIQUE il y a dix ans dans le cadre de la célébration d’une semaine de la James Hetield30e anniversaire du groupe à la tête, a été demandé dans une récente interview avec Radio TotalRock s’il retourne à San Francisco en décembre pour participer à METALLIQUELes prochains concerts du 40e anniversaire de. « Eh bien, je ne sais pas », a-t-il répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je dois être invité. J’ai été invité la dernière fois. J’ai pris l’avion pour San Fran et tout ça, ce qui était génial. Peut-être à cause de COVID, les choses seront différentes cette fois… Mais peut-être aussi qu’ils ont fait cette chose avec invités – ils avaient Rob Halford [JUDAS PRIEST], ils avaient DESTIN MISÉRICORDANT, Roi Diamant et des choses dans le genre. Et donc je pense qu’ils vont essayer de penser sous un autre angle. Parce que sinon tu refais la même chose, n’est-ce pas, vraiment ? Et aussi, c’était vraiment difficile à faire. Lars [Ulrich, METALLICA drummer] dit qu’ils devaient apprendre 80 chansons. Il l’a dit [was] insensé. Il a dit que c’était l’une des choses les plus difficiles qu’ils aient jamais faites – cette semaine – quand ils ont dû apprendre [all those songs]. Et ils avaient des invités du monde entier, et ils devaient répéter.”

Demandé si un membre de METALLIQUE est déjà monté sur scène avec TÊTE DE DIAMANT, Brian a dit: “Non. Pas encore. Pas même Lars. Quand on s’est rencontré Lars en 1981, il n’a même jamais dit qu’il était batteur. Il n’a jamais dit une seule fois : ‘Je vais essayer le kit.’ Il n’était qu’un fan – über fan. Il n’a même pas dit : “Je vais former un groupe”. Rien. Ce n’est que plus tard, lorsqu’il a écrit une lettre, qu’il a dit : ‘J’ai ce groupe.'”

METALLIQUE jouera deux concerts uniques mettant en vedette deux setlists différentes les 17 et 19 décembre au Chase Center de San Francisco. Les billets pour ces spectacles n’étaient disponibles qu’aux membres inscrits de METALLIQUELe fan club du cinquième membre. En plus des deux spectacles au Chase Center, METALLIQUE organisera d’autres événements musicaux et comiques en direct, Whisky noirci dégustations, et bien plus encore dans toute la ville pendant le long week-end de festivités de quatre jours à partir du jeudi 16 décembre.

TÊTE DE DIAMANT influencé un grand nombre de groupes de thrash metal du début des années 80, en particulier METALLIQUE, qui a enregistré le groupe “Suis-je méchant” en face B de leur 1984 “Mort terrifiante” single et à nouveau inclus sur l’album de reprises multi-platine du groupe en 1998 “Garage Inc.” METALLIQUE enregistrerait trois autres TÊTE DE DIAMANT Chansons: “Sans espoir” (“Journées du garage”, 1987), “Le prince” (“Une” simple face B, 1989) et “C’est électrique” (“Garage Inc.” , 1998).

Selon Brian, les redevances qu’il perçoit de la TÊTE DE DIAMANT catalogue arrière, y compris le METALLIQUE enregistrements de ses chansons, lui suffisent pour vivre. “C’est ma plus grande source de revenus”, a-t-il révélé dans une interview en 2019. “C’est génial et je ne sais pas ce que je ferais sans. Cela me donne la liberté de faire ce que j’aime. Je suis très reconnaissant.”

TÊTE DE DIAMANTle dernier album de, “Le train du cercueil”, est sorti en mai 2019 via Musique de doublure d’argent. L’album a été enregistré à Studios de Vigo à Walsall, Circle Studios à Birmingham et Studio de son brut à Londres.



