in

En plus de Brian Tee, Expats met en vedette Nicole Kidman, Ji-young Yoo, Sarayu Blue et Jack Huston. La showrunner Lulu Wang, qui est également réalisatrice, scénariste et productrice exécutive, a salué la dynamique de Tee avec Kidman comme “un couple irrésistible”. Tout bien considéré, Expats ressemble à un assez gros projet pour l’acteur de Chicago Med, mais cela ne signifie pas que les fans doivent s’inquiéter que Tee sera le prochain régulier de la série Med à annoncer un départ soudain.