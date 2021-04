Brian Tee et Steven Weber font allusion à d’autres conflits à venir dans l’ED ⋆ .

Faire venir son ancien mentor aurait dû faciliter la vie du chef de l’ED, le Dr Ethan Choi (Brian Tee), à ​​Chicago Med. Au lieu de cela, le Dr Dean Archer (Steven Weber) a fait le contraire en seulement deux épisodes (en partageant ses réflexions sur les patients ainsi que sur les relations avec le personnel) et il n’a pas encore terminé.

«Tout ce que nous allons faire, ce sont des fesses», a déclaré Tee lors d’une récente conférence de presse NBC. Cela s’étendra également au reste du personnel, bien que nous n’ayons pas vu Dean interagir beaucoup avec qui que ce soit à part Ethan.

«Ethan essaie peut-être de nettoyer après ses dégâts», a poursuivi l’acteur. Après tout, c’est à Ethan, en tant que chef, «d’apprivoiser chaque situation au fur et à mesure.

L’un des problèmes est que Dean «a un ego et un passé dans lesquels il était très affirmé et figurait fortement dans le monde d’Ethan», a expliqué Weber. «Maintenant, il vient et n’a pas fait l’adaptation à son nouvel environnement. Il suppose que l’environnement s’adaptera à lui. C’est la racine d’une partie de l’abrasivité. Son ego est meurtri.

Le résultat sera qu’Ethan devra «scolariser son mentor dans un sens», a-t-il ajouté.

Les deux ont servi dans la Marine ensemble, et nous entendrons «beaucoup» parler de leur passé, a promis Tee. «C’est vraiment ancré. Il y a une compréhension incroyable les uns dans les autres. Il y a un sentiment de relation que vous arriverez à voir et à remarquer dans certains épisodes qui racontent qui sont ces gars et comment ils s’articulent. Cela crée la dynamique qui va de l’avant. Alors, quand les choses déraillent et se rétablissent, il y a un sentiment de compréhension que je sens qu’Ethan n’a avec aucun autre personnage à part Dean.

«J’ai aussi le sentiment que la série – qui est connue pour s’attaquer vraiment aux problèmes de la vie réelle, aux problèmes médicaux, aux problèmes de santé – avec le scénario entre Ethan et Dean, va aborder des choses réelles que les gens vivent dans notre société,» Ajouta Weber. «Ils prennent un peu de chance ici, ils vont un peu plus loin.»

Bien que les acteurs ne parlent pas trop de la suite, Weber a taquiné le fait qu ‘«amener Dean [is] un déclencheur »pour Ethan, ajoutant:« cela éclate la série dans quelques domaines différents qui sont inattendus. »

Chicago Med, les mercredis, 8 / 7c, NBC