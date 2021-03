Brian Wheat de Tesla: Comment Joe Elliott de Def Leppard est devenu «  mon héros  »

TESLA bassiste Brian Wheat, qui fait la promotion de son autobiographie récemment publiée, « Fils d’un laitier: ma folle vie avec Tesla », a parlé à MetalAsylum.net de son amitié avec DÉF LEPPARD chanteur Joe Elliott.

« Le premier gars [in DEF LEPPARD] Je me suis lié avec était [guitarist] Phil [Collen], » Brian dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Quand nous étions en Angleterre, cette première tournée [with DEF LEPPARD], Joe n’était pas là; il était préoccupé ou peu importe. Il a dit qu’il n’était pas là. Et il n’était pas – pour être juste envers lui, ils viendraient plus tard et tout le reste. Mais vous le verriez au soundcheck ou autre. Et j’ai juste pensé: «Peut-être qu’il ne nous aime pas», ou peu importe. Et puis, quand nous sommes arrivés à Glens Falls, New York, et nous faisions des répétitions pour le ‘Hystérie’ tournée, il était dans la pièce à côté de moi un soir, et il est venu et a frappé à la porte. Il pouvait m’entendre et Franc [Hannon, TESLA guitarist] là-dedans, et il a traîné. Et moi et lui nous sommes liés par l’amour de Paul Mccartney et AILES. Et à partir de ce jour, nous étions copains. Pendant toute cette tournée, je sortais toujours au cinéma avec lui, je dînais ou je sortais avec lui. Il a toujours été le genre de gars qui est comme un grand frère pour moi dans un groupe. Et si j’ai un problème dans TESLA ou quelque chose comme ça, parce qu’il est dans un groupe comme moi… Si j’ai besoin de conseils, je peux aller le voir pour des conseils. C’est un grand ami à moi. Il est comme un mentor; il est comme un grand frère dans un groupe de rock. «

Il a poursuivi: « Je n’ai pas beaucoup d’amis dans les groupes – lui et Jimmy [Page], et c’est tout. Pour moi, [Jimmy Page] et Paul Mccartney étaient mes héros quand j’étais enfant. Joe Elliott n’était pas mon héros quand j’étais enfant. Mais c’est mon héros maintenant. Je veux dire, Joe Elliott – Personne ne peut lui enlever la pisse. Il travaille dur. Il a fait ce groupe et il a gardé ce groupe ensemble. Et tu dois le respecter, que tu aimes DÉF LEPPARD ou non. »

Elliott a écrit l’avant-propos à « Fils d’un laitier: ma folle vie avec Tesla », arrivé le 15 décembre via Post Hill Press. Dans ce livre relié de 304 pages, Du blé lève le voile sur la vie rock’n’roll tout en luttant contre l’anxiété, la dépression et d’autres problèmes rarement abordés par les musiciens.

« Fils d’un laitier » a été co-écrit avec un journaliste et auteur primé Chris Epting, dont les titres comprennent « Adrénalisé » (co-écrit avec DÉF LEPPARDde Phil Collen) et « Changement de saisons » (co-écrit avec John Oates).

Du blé co-fondé TESLA, qui est devenu l’un des plus grands groupes de la fin des années 80 et du début des années 90. Brian possède un studio d’enregistrement du nom de Enregistreurs de rue J à Sacramento, Californie. PAPA ROACH, TESLA, PAT TRAVERS, DEFTONES, KODIAK JACK, FEUX DE FLASH et bien d’autres y ont enregistré.

TESLA a passé la majeure partie de 2019 en tournée pour soutenir son dernier album, « Choc », qui a été publié en mars de cette année via UMe. Le suivi des 2014 « Simplicité » a été produit par DÉF LEPPARD guitariste Phil Collen.



